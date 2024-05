Công an huyện Chư Păh kết nghĩa với làng Vân

(GLO)- Ngày 30-5, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tiến hành kết nghĩa với làng Vân, thị trấn Ia Ly.

Tại buổi lễ, đại diện Công an huyện Chư Păh và làng Vân đã tiến hành ký kết bản giao ước kết nghĩa với các nội dung như: Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thị trấn Ia Ly tuyên truyền, vận động dân làng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, giúp đỡ bà con làng Vân về phương thức phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống.

Đặc biệt, Công an huyện hỗ trợ người dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; phân công cán bộ bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, vướng mắc, khó khăn của làng.

Phối hợp với các ngành đoàn thể, người có uy tín tuyên truyền vận động nhân dân không nghe, không tin theo lời kẻ xấu xúi dục, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt đời sống và từng bước xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về phía làng Vân, phối hợp nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công an huyện trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; vận động người dân tích cực sản xuất để thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống...

Dịp này, Công an huyện Chư Păh tặng 10 phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm cho 10 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 suất quà cho học sinh khó khăn và 2 bình chữa cháy cho làng Vân, với tổng trị giá trên 5 triệu đồng.

Được biết, tính đến ngày 30-5, tất cả 30 phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện Chư Păh đã tiến hành kết nghĩa với 30 thôn, làng đặc biệt khó khăn của 12 xã, thị trấn trong huyện theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.