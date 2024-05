Tỉnh Đoàn Gia Lai kết nghĩa với làng Phang

Tin liên quan Hội LHPN huyện Đức Cơ và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện kết nghĩa với làng Đo

Tham dự lễ kết nghĩa có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy-UBND huyện Đức Cơ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo xã Ia Lang cùng đông đảo bà con nhân dân làng Phang.

Làng Phang hiện có 175 hộ với 765 nhân khẩu; hơn 95% là người dân tộc thiểu số Jrai. Hiện làng còn 77 hộ nghèo, 26 hộ cận nghèo. Thu nhập của bà con dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong làng luôn đoàn kết để khắc phục mọi khó khăn. Tình hình kinh tế-xã hội dù đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn chậm; tình hình an ninh trật tự vẫn chưa đảm bảo; nhận thức của bà con vẫn còn hạn chế.

Với mục tiêu giúp người dân làng Phang thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, Tỉnh Đoàn và làng Phang đã ký kết biên bản kết nghĩa.

Theo đó, trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn thường xuyên giữ mối liên hệ với chi bộ, trưởng thôn; phân công cán bộ kịp thời bám địa bàn, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại địa phương; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò lực lượng cốt cán, uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện các mô hình, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội và phòng-chống các tệ nạn xã hội; tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại làng như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chỉ đạo Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn định kỳ hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn Chi đoàn làng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Tại lễ kết nghĩa, Tỉnh Đoàn đã tặng 10 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 10 hộ nghèo của làng; tặng 1 mô hình “Cảnh quan xanh” gồm 100 cây bàng Đài Loan cho làng Phang để xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp.

Dịp này, Huyện Đoàn Đức Cơ, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ cũng đã ký biên bản kết nghĩa với làng Phang; tặng 1 suất quà cho làng Phang và 3 suất quà cho 3 hộ nghèo của làng.

Lễ kết nghĩa được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; góp phần thắt chặt tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.