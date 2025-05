Cơ sở giáo dục cùng doanh nghiệp “bắt tay” đào tạo nhân lực

(GLO)- Công an thị trấn Chư Sê vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Trường THPT Trường Chinh tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự”.