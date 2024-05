Chư Sê: Truyền thông nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(GLO)- Ngày 15-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra 40% số ca tử vong ở châu Âu. Cụ thể, WHO cho hay có tới 10.000 ca tử vong/ngày do bệnh tim mạch ở châu Âu, hay 4 triệu ca tử vong/năm, TNO cho biết.