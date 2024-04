Chư Păh thu ngân sách đạt hơn 56,7 tỷ đồng

Trong quý I, toàn huyện đã gieo trồng được 2.050 ha cây trồng các loại, đạt 101% so với kế hoạch. Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định. Chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng-chống hạn trên địa bàn. Các cơ sở công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp duy trì năng lực và hoạt động ổn định; giá trị sản xuất trong quý I-2024 ước đạt 377,29 tỷ đồng, bằng 26,93% kế hoạch (bằng 97,25% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I (theo giá hiện hành) ước đạt 735,81 tỷ đồng, bằng 27,92% kế hoạch (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023). Thu ngân sách (không kể trợ cấp, kết dư, chuyển nguồn) được 56,718 tỷ đồng, đạt 112,02% kế hoạch (tăng 448,42% so với cùng kỳ năm 2023).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chú trọng. Các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo thiết thực, hiệu quả. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024. Chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời, xác định chỉ tiêu và tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của huyện trong quý II.

Trong đó, tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; triển khai hướng dẫn sản xuất vụ mùa năm 2024. Tiếp tục triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở...