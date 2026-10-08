Chiều 8-10, giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

(GLO)- Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 8-10, giá xăng dầu trong nước có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít thì dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.140 đồng/lít, lên mức 27.700 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, lên 28.250 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 590 đồng/lít, xuống còn 29.120 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 700 đồng/kg, lên mức 21.090 đồng/kg.

Chiều 8-10, giá xăng E10 RON95-III tăng 1.070 đồng, lên mức 28.250 đồng/lít. Ảnh: Mộc Trà

Ở kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut; đồng thời, ngừng sử dụng quỹ đối với cả 3 mặt hàng.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 6 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel tiếp tục giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.