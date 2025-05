Bộ Y tế thu hồi sữa rửa mặt Adaphil và dầu tái tạo da Evit vì không đạt chất lượng

Cụ thể, lô sữa rửa mặt Adaphil Gentle Skin Cleanser chai 125ml, trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 001454/23/CBMP-HCM; số lô: ADSX010324; ngày sản xuất 11-3-2024; hạn dùng 11-3-2027. Sản phẩm do Công ty TNHH MTV sản xuất dược mỹ phẩm GAMMA (TP. HCM) chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tháng 11-2024, Công ty TNHH MTV sản xuất dược mỹ phẩm GAMMA bị phạt 167,5 triệu đồng vì sản xuất mỹ phẩm sai công thức công bố. Thanh tra Sở Y tế TP. HCM buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Cerina (hộp 1 tuýp 50g, số lô CKTT010624) và Roseders Cream (hộp 1 tuýp 30g, số lô DERB010624) mang nhãn GAMMA.

Sản phẩm thứ 2 bị Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc là lô dầu tái tạo da Evit mù U, lọ 15ml, số lô 010824, sản xuất ngày 21-8-2024, hạn dùng đến 21-8-2028, do Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (Hà Nội) sản xuất và đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích.

Trước đó, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm kém chất lượng. Hiện nay, một số nhãn hàng do Ngân 98, Ngân Colagen và Đoàn Di Băng quảng cáo có vấn đề về chất lượng đang bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP. HCM) do chồng ca sĩ Đoàn Di Băng là người đại diện pháp luật có 4 sản phẩm đang bị thu hồi do vi phạm về chất lượng và ghi nhãn gồm: dầu gội Hanayuki Shampoo, kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, dầu xả Hanayuki Conditioner và mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask.