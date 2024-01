Bộ LĐ-TB-XH nói gì về mức tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2024?

Những nhân chứng Hoàng Sa tuổi 'thất thập' vẫn nhớ như in quần đảo họ đã cống hiến tuổi thanh xuân, nỗi nhớ càng đau đáu hơn mỗi dịp xuân về.

(GLO)- Ngày 18-1, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tại các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn 3 huyện: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông.

(GLO)- Ngày 18-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Siu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa, Ia Pa.

(GLO)- Ngày 15-1, Điện lực Ayun Pa-Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa tổ chức truyền thông “sử dụng điện tiết kiệm và an toàn” tại Trường Tiểu học-THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo).

Sáng 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng chính quyền địa phương đã bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho thân nhân, gia đình Liệt sĩ CAND Trần Quốc Thắng, nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6.