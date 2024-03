Binh đoàn 15 khai mạc hội thi giáo viên mầm non giỏi năm 2024

Tham gia hội thi lần này có 20 thí sinh là cán bộ quản lý, giáo viên đến từ 11 trường mầm non và nhà trẻ trong Binh đoàn 15. Đây là những giáo viên có thành tích trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Tại hội thi, 20 thí sinh trải qua 4 phần thi là hoạt động giáo dục, kiến thức, năng khiếu và sáng kiến kinh nghiệm để giành phần thưởng cao nhất do Ban Tổ chức hội thi trao tặng. Ngoài ra, những thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi sẽ được cử đi tham gia hội thi giáo viên mầm non giỏi toàn quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Hội thi giáo viên mầm non giỏi lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực và tạo cơ hội thuận lợi để các cô giáo thể hiện tài năng sư phạm, sự sáng tạo, phương pháp dạy học tốt nhất. Đây cũng là dịp để đội ngũ giáo viên mầm non giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp về chăm sóc giáo dục trẻ góp phần thúc đẩy chất lượng dạy và học cũng như công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục mầm non trong toàn Binh đoàn. Hội thi còn là cơ sở để lựa chọn giáo viên tiêu biểu xuất sắc tham gia hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp toàn quân trong thời gian tới.

“Qua hội thi này, cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp sẽ có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cùng những cách làm cụ thể tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên phát huy hết vai trò, trách nhiệm là người mẹ thứ 2 của các cháu học sinh. Để hội thi thực sự trở thành ngày hội của đội ngũ giáo viên mầm non, tạo được những ấn tượng tốt đẹp, sự lan toả lớn trong và ngoài Binh đoàn, đề nghị các thí sinh chấp hành nghiêm quy chế và bám sát nội dung chương trình hội thi”-Đại tá Khuất Bá Cao nêu rõ.