Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku khám sàng lọc miễn phí cho người dân

(GLO)- Từ ngày 6 đến 10-4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku đã triển khai khám sàng lọc bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản miễn phí cho gần 200 người dân ở phường Pleiku và các xã, phường lân cận.

Mục tiêu của đợt khám sàng lọc nhằm phát hiện số người bị mắc bệnh lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản ở giai đoạn sớm trước khi giai đoạn nặng, có biến chứng; qua đó góp phần quản lý điều trị ngoại trú hiệu quả số người mắc các bệnh nêu trên.

z7713517736960-5e3cae84d57c41815f29f3ecee85af16.jpg
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku sàng lọc miễn phí cho gần 200 người dân. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, người dân đến khám được các bác sĩ khám sàng lọc, chụp X-quang ngực, xét nghiệm đờm sàng lọc lao và đo chức năng hô hấp. Kết quả, đơn vị phát hiện 1 trường hợp lao phổi, 5 trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 4 trường hợp hen phế quản.

Theo Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, việc phát hiện sớm bệnh lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Người dân nếu có các dấu hiệu như ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, ho có đờm, ho ra máu) là triệu chứng của bệnh lao. Ngoài ra có thể gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi trộm ban đêm, đau ngực, đôi khi khó thở cần đi khám để phát hiện và điều trị sớm tránh lây lan bệnh trong cộng đồng.

Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cần đi khám khi có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào > 10 năm; trực tiếp đun bếp (than, củi, rơm, rạ) trên 30 năm; tiếp xúc khói, bụi, hóa chất nghề nghiệp và có các dấu hiệu khó thở nặng dần theo thời gian; ho liên tục nhiều tháng, nhiều năm, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng.

z7713517750000-6e4eca751c1c64f4a107c9fafde4af05.jpg
Bác sĩ đo huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Đối với bệnh hen phế quản, cần đi khám khi có các triệu chứng ho, nặng ngực; thở khò khè; khó thở; khó thở về đêm; khó thở khi thay đổi thời tiết; bản thân và gia đình đã từng mắc các bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng (chàm, mề đay, hen phế quản, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn…).

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 288 đơn vị máu an toàn

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 5-4, tại phường Quy Nhơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức đợt hiến máu nhằm hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2026.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

Khám sàng lọc ung thư vú miễn phí tại khu vực Chư Prông

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Sức khỏe

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Ẩn họa từ các cơ sở thẩm mỹ xâm lấn trái phép

Sức khỏe

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Sức khỏe

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

null