Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku khám sàng lọc miễn phí cho người dân

(GLO)- Từ ngày 6 đến 10-4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku đã triển khai khám sàng lọc bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản miễn phí cho gần 200 người dân ở phường Pleiku và các xã, phường lân cận.

Mục tiêu của đợt khám sàng lọc nhằm phát hiện số người bị mắc bệnh lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản ở giai đoạn sớm trước khi giai đoạn nặng, có biến chứng; qua đó góp phần quản lý điều trị ngoại trú hiệu quả số người mắc các bệnh nêu trên.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku sàng lọc miễn phí cho gần 200 người dân. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, người dân đến khám được các bác sĩ khám sàng lọc, chụp X-quang ngực, xét nghiệm đờm sàng lọc lao và đo chức năng hô hấp. Kết quả, đơn vị phát hiện 1 trường hợp lao phổi, 5 trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và 4 trường hợp hen phế quản.

Theo Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, việc phát hiện sớm bệnh lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Người dân nếu có các dấu hiệu như ho kéo dài trên 2 tuần (ho khan, ho có đờm, ho ra máu) là triệu chứng của bệnh lao. Ngoài ra có thể gầy sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi trộm ban đêm, đau ngực, đôi khi khó thở cần đi khám để phát hiện và điều trị sớm tránh lây lan bệnh trong cộng đồng.

Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cần đi khám khi có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào > 10 năm; trực tiếp đun bếp (than, củi, rơm, rạ) trên 30 năm; tiếp xúc khói, bụi, hóa chất nghề nghiệp và có các dấu hiệu khó thở nặng dần theo thời gian; ho liên tục nhiều tháng, nhiều năm, thường xuyên khạc đờm vào buổi sáng.

Bác sĩ đo huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Đối với bệnh hen phế quản, cần đi khám khi có các triệu chứng ho, nặng ngực; thở khò khè; khó thở; khó thở về đêm; khó thở khi thay đổi thời tiết; bản thân và gia đình đã từng mắc các bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng (chàm, mề đay, hen phế quản, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn…).