Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ, Uruguay, Croatia lâm nguy

(GLO)- Sau 2 lượt trận đầu tiên, World Cup 2026 bắt đầu bước vào giai đoạn căng nhất của vòng bảng. Nhiều đội lớn đã đặt một chân vào vòng knock-out, nhưng cũng có không ít ông lớn vẫn phải tự cứu mình ở lượt cuối.

World Cup 2026 có thể thức mới với 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Điều này khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn rất nhiều: có đội 4 điểm gần như đã an toàn, đội 3 điểm vẫn còn cửa sáng, trong khi đội 1 điểm hoặc 0 điểm vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng nếu thắng ở lượt cuối.

Sau 2 lượt trận, các đội như Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia đã tạo được lợi thế rất lớn. Ngược lại, Bỉ, Uruguay, Croatia, Senegal, Iraq, Uzbekistan hay Panama đang chịu sức ép nặng nề.

Hình minh họa

Toàn cảnh cuộc đua sau 2 lượt trận

Có thể chia cục diện World Cup 2026 sau 2 lượt trận thành 4 nhóm.

Nhóm cơ hội Các đội tiêu biểu Gần như chắc vé Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia Rất rộng cửa Canada, Thụy Sĩ, Brazil, Morocco, Hà Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Ghana Còn quyền tự quyết Hàn Quốc, Australia, Paraguay, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Iran, Uruguay, Cape Verde, Áo, Algeria, Croatia Phải thắng và chờ kết quả khác Czechia, Nam Phi, Bosnia và Herzegovina, Qatar, Ecuador, Curaçao, Bỉ, New Zealand, Saudi Arabia, DR Congo, Senegal, Iraq, Uzbekistan, Panama

Điểm đặc biệt của World Cup 2026 là vị trí thứ ba vẫn có giá trị. Vì vậy, nhiều đội chưa chắc vào top 2 vẫn có thể đi tiếp nếu đạt 3 hoặc 4 điểm cùng hiệu số không quá xấu.

Bảng A: Mexico đã an toàn, Hàn Quốc nắm quyền tự quyết

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Mexico 2 +3 6 2 Hàn Quốc 2 0 3 3 Czechia 2 -1 1 4 Nam Phi 2 -2 1

Mexico đã thắng cả 2 trận, giữ sạch lưới và gần như chắc chắn đi tiếp. Họ chỉ còn phải giữ ngôi đầu trước Czechia.

Hàn Quốc có 3 điểm, xếp nhì bảng và nắm quyền tự quyết. Nếu thắng Nam Phi ở lượt cuối, đại diện châu Á sẽ đi tiếp. Nếu hòa, Hàn Quốc vẫn còn cơ hội nhưng phải nhìn sang kết quả Czechia - Mexico và nhóm các đội hạng ba.

Czechia và Nam Phi cùng có 1 điểm. Cả hai đều buộc phải thắng lượt cuối nếu muốn tiếp tục hy vọng.

Bảng B: Canada và Thụy Sĩ cùng nắm lợi thế lớn

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Canada 2 +6 4 2 Thụy Sĩ 2 +3 4 3 Bosnia và Herzegovina 2 -3 1 4 Qatar 2 -6 1

Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm. Trận đối đầu ở lượt cuối nhiều khả năng chỉ quyết định ngôi đầu bảng. Một kết quả hòa gần như đủ để cả hai cùng vào vòng knock-out.

Bosnia và Herzegovina gặp Qatar ở trận còn lại. Cả hai đều mới có 1 điểm, hiệu số lại âm sâu. Đội thắng vẫn còn hy vọng tranh vé hạng ba, nhưng cửa vào top 2 là rất hẹp.

Bảng C: Brazil, Morocco sáng cửa nhưng Scotland chưa đầu hàng

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Brazil 2 +3 4 2 Morocco 2 +1 4 3 Scotland 2 0 3 4 Haiti 2 -4 0

Brazil và Morocco cùng có 4 điểm, đang chiếm hai vị trí đầu bảng. Brazil gặp Scotland ở lượt cuối, còn Morocco gặp Haiti.

Scotland với 3 điểm vẫn là biến số lớn. Nếu thắng Brazil, họ có thể chiếm suất đi tiếp trực tiếp. Nếu hòa hoặc thua, Scotland phải chờ cơ hội từ nhóm hạng ba.

Haiti toàn thua sau 2 lượt trận, hiệu số -4. Về lý thuyết vẫn còn cơ hội nếu thắng Morocco, nhưng thực tế rất mong manh.

Bảng D: Mỹ chắc vé, Australia và Paraguay quyết đấu

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Mỹ 2 +5 6 2 Australia 2 0 3 3 Paraguay 2 -2 3 4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 -3 0

Mỹ toàn thắng sau 2 trận, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Chủ nhà đang có lợi thế rất lớn để giữ ngôi đầu.

Australia và Paraguay cùng có 3 điểm, sẽ gặp nhau ở lượt cuối. Đây gần như là trận knock-out cho vị trí nhì bảng. Australia có hiệu số tốt hơn nên chỉ cần không thua là còn nhiều cơ hội.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm, buộc phải thắng Mỹ và chờ suất hạng ba, nhưng nhiệm vụ này rất khó.

Bảng E: Đức vượt trội, Bờ Biển Ngà nắm cửa sáng

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Đức 2 +7 6 2 Bờ Biển Ngà 2 0 3 3 Ecuador 2 -1 1 4 Curaçao 2 -6 1

Đức đang là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng với 6 điểm và hiệu số +7. Họ gần như chắc vé đi tiếp.

Bờ Biển Ngà có 3 điểm và sẽ gặp Curaçao ở lượt cuối. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện châu Phi tự định đoạt số phận.

Ecuador phải gặp Đức, trong khi Curaçao gặp Bờ Biển Ngà. Cả hai đội cuối bảng đều buộc phải thắng, nhưng cửa đi tiếp không rộng.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển tạo thế tam mã

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Hà Lan 2 +4 4 2 Nhật Bản 2 +4 4 3 Thụy Điển 2 0 3 4 Tunisia 2 -8 0

Đây là một trong những bảng đáng xem nhất. Hà Lan và Nhật Bản cùng có 4 điểm, hiệu số đều +4. Thụy Điển đứng thứ ba với 3 điểm và vẫn đủ sức chen vào top 2.

Hà Lan gặp Tunisia, đối thủ đã thua 2 trận và thủng lưới tới 9 bàn. Đây là cơ hội lớn để Hà Lan giữ ngôi đầu.

Nhật Bản - Thụy Điển sẽ là trận đấu quyết định. Nhật Bản chỉ cần hòa là rộng cửa, còn Thụy Điển cần thắng để tự quyết.

Bảng G: Ai Cập dẫn đầu, Bỉ lâm nguy

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Ai Cập 2 +2 4 2 Iran 2 0 2 3 Bỉ 2 0 2 4 New Zealand 2 -2 1

Bảng G đang rất khó đoán. Ai Cập có 4 điểm và đứng đầu, nhưng chưa chắc vé. Iran và Bỉ cùng có 2 điểm, trong khi New Zealand vẫn còn hy vọng với 1 điểm.

Bỉ đang là đội chịu sức ép lớn nhất. Sau 2 trận hòa, họ buộc phải thắng New Zealand ở lượt cuối để không phải rơi vào cuộc đua may rủi của các đội hạng ba.

Ai Cập gặp Iran ở trận còn lại. Ai Cập chỉ cần hòa là rất sáng cửa. Iran nếu thắng sẽ tự quyết, nếu hòa thì phải chờ kết quả của Bỉ.

Bảng H: Tây Ban Nha sáng cửa, Uruguay chịu áp lực

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Tây Ban Nha 2 +4 4 2 Uruguay 2 0 2 3 Cape Verde 2 0 2 4 Saudi Arabia 2 -4 1

Tây Ban Nha đang có vị thế tốt nhất bảng H. Họ có 4 điểm, hiệu số +4 và chỉ cần không thua Uruguay ở lượt cuối là nắm lợi thế lớn.

Uruguay lại ở tình thế không dễ chịu. Hai trận hòa khiến đội bóng Nam Mỹ chỉ có 2 điểm và phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng ở lượt cuối. Nếu không thắng Tây Ban Nha, Uruguay có nguy cơ phải chờ suất hạng ba.

Cape Verde tiếp tục là hiện tượng thú vị. Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay, họ gặp Saudi Arabia ở lượt cuối. Một chiến thắng có thể đưa Cape Verde vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup.

Bảng I: Pháp và Na Uy gần như đóng sổ top 2

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Pháp 2 +5 6 2 Na Uy 2 +4 6 3 Senegal 2 -3 0 4 Iraq 2 -6 0

Pháp và Na Uy cùng toàn thắng sau 2 lượt trận. Họ đã tạo khoảng cách quá lớn so với Senegal và Iraq.

Trận Na Uy - Pháp ở lượt cuối chủ yếu quyết định ngôi đầu bảng. Pháp có hiệu số nhỉnh hơn, nhưng Na Uy đang cho thấy hàng công rất mạnh.

Senegal và Iraq đều chưa có điểm. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp vẫn có thể mơ suất hạng ba, nhưng cơ hội rất thấp vì hiệu số đang bất lợi.

Bảng J: Argentina chắc vé, Áo và Algeria đối đầu sinh tử

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Argentina 2 +5 6 2 Áo 2 0 3 3 Algeria 2 -2 3 4 Jordan 2 -3 0

Argentina toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa thủng lưới. Nhà đương kim vô địch đã gần như chắc chắn đi tiếp, thậm chí có thể tính toán lực lượng ở lượt cuối gặp Jordan.

Tâm điểm bảng J là trận Algeria - Áo. Hai đội cùng có 3 điểm, nhưng Áo đang hơn hiệu số. Vì vậy, Algeria cần thắng để chiếm vị trí nhì bảng, còn Áo có thể hài lòng với một kết quả hòa tùy cục diện.

Jordan chưa có điểm, cơ hội gần như không còn.

Bảng K: Colombia chắc vé, Bồ Đào Nha rất rộng cửa

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Colombia 2 +3 6 2 Bồ Đào Nha 2 +5 4 3 DR Congo 2 -1 1 4 Uzbekistan 2 -7 0

Colombia toàn thắng sau 2 trận và đã tạo lợi thế rất lớn. Họ gặp Bồ Đào Nha ở lượt cuối trong trận tranh ngôi đầu bảng.

Bồ Đào Nha có 4 điểm, hiệu số +5 sau chiến thắng đậm trước Uzbekistan. Đội bóng của Cristiano Ronaldo chỉ cần hòa Colombia là chắc chắn an toàn; ngay cả khi thua, họ vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp nhờ hiệu số tốt.

DR Congo phải thắng Uzbekistan và hy vọng Bồ Đào Nha sảy chân. Uzbekistan chưa có điểm, hiệu số -7 nên cơ hội rất hẹp.

Bảng L: Anh, Ghana sáng cửa nhưng Croatia vẫn còn nguyên hy vọng

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Anh 2 +2 4 2 Ghana 2 +1 4 3 Croatia 2 -1 3 4 Panama 2 -2 0

Anh và Ghana cùng có 4 điểm. Cả hai đều đang ở vị trí tốt, nhưng chưa thể chủ quan vì Croatia đã có 3 điểm và sẽ gặp Ghana ở lượt cuối.

Anh gặp Panama, đội đã thua cả 2 trận. Đây là cơ hội để Anh tự quyết ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, trận hòa Ghana cho thấy Anh vẫn còn bài toán lớn trong khâu phá hệ thống phòng ngự chặt.

Ghana chỉ cần hòa Croatia là có lợi thế rất lớn. Croatia thì buộc phải thắng nếu muốn tự quyết suất vào top 2. Đây sẽ là một trong những trận đáng xem nhất lượt cuối.

Những trận lượt cuối có thể định đoạt cả bảng

Trận đấu Ý nghĩa Nhật Bản - Thụy Điển Quyết định trực tiếp cục diện bảng F Ai Cập - Iran Ai Cập giữ ngôi đầu hay Iran tự cứu mình Uruguay - Tây Ban Nha Uruguay phải vượt thử thách lớn nhất bảng H Cape Verde - Saudi Arabia Cơ hội lịch sử cho Cape Verde Na Uy - Pháp Tranh ngôi đầu bảng I Algeria - Áo Trận knock-out sớm của bảng J Colombia - Bồ Đào Nha Tranh ngôi đầu bảng K Croatia - Ghana Croatia buộc phải thắng, Ghana cần ít nhất 1 điểm

Sau 2 lượt trận, World Cup 2026 đang cho thấy sức hấp dẫn rất riêng của thể thức mới. Nhiều đội lớn đã vượt lên, nhưng cuộc đua chưa hề khép lại với phần lớn các bảng đấu.

Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia là những đội có vị thế an toàn nhất. Trong khi đó, các bảng G, H, J, K và L vẫn còn rất nhiều kịch bản khó đoán. Bỉ, Uruguay, Croatia hay DR Congo đều phải bước vào lượt cuối với áp lực lớn.

Với việc 8 đội hạng ba được đi tiếp, một bàn thắng ở lượt cuối có thể thay đổi mọi thứ. Đó cũng là lý do lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất căng: không chỉ là cuộc đua điểm số, mà còn là cuộc đua hiệu số, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực.