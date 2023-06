Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất đủ điều kiện chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Tin liên quan Việt Nam xem xét công bố hết dịch Covid-19

Cùng tham dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các thành viên của Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của Bộ Y tế tại phiên họp, kể từ đầu dịch đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, hơn 10,6 triệu ca khỏi bệnh (92,1%). Số mắc trung bình hàng tháng năm 2021 là 144.000 ca, năm 2022 là 816.000 ca; tỷ lệ tử vong (chết/mắc) năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 29-5-2023, ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022); cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong (chết/mắc) giảm mạnh xuống còn 0,02%. Các ca tử vong ghi nhận trong thời gian này đều là những trường hợp có bệnh nền nặng đang điều trị từ trước, phần lớn có tiền sử chưa tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19 .

Từ ngày 23 đến 29-5-2023, số ca nặng giảm 27,4% so với tuần trước, hiện còn 1.898 ca đang theo dõi và điều trị, trong đó có 35 ca bệnh nặng đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện các tuyến. Hiện nay tỷ lệ người bệnh Covid-19 nhập viện thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B và tỷ lệ nặng cũng giảm bằng hoặc thấp hơn một số bệnh truyền nhiễm nhóm B, như sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Đến nay, tổng số liều vắc xin đã tiêm là hơn 266 triệu. Tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,0%; tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,3%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,6%.

Theo WHO, tính đến ngày 29-5-2023, thế giới đã ghi nhận trên 689 triệu ca mắc, hơn 6,8 triệu ca tử vong. Trên thế giới mỗi tuần vẫn ghi nhận hàng triệu ca nhiễm hoặc tái nhiễm, hàng trăm nghìn ca nhiễm phải nhập viện, hàng nghìn người tử vong, ngoài ra ước tính cứ 10 ca nhiễm thì có 1 ca dẫn đến tình trạng hậu Covid-19, vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể gây ra những đợt dịch bùng phát mới.

Ngày 5-5-2023, WHO công bố dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại toàn cầu, nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc. WHO khuyến nghị các quốc gia chuyển đổi từ việc đáp ứng khẩn cấp sang quản lý bền vững, lồng ghép với các mối đe dọa khác và mang tính dài hạn.

Ngày 6-5-2023, Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam và các đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đã đưa ra 7 khuyến nghị đối với Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến các đại biểu, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia thống nhất đánh giá bệnh Covid-19 đã đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Việc công bố hết dịch theo quy định của pháp luật; thẩm quyền quyết định chuyển bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B thuộc Bộ Y tế.

Nhìn lại 3 năm phòng-chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 gây bất ngờ cho tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam phòng-chống dịch truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A ở quy mô toàn quốc, với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, chưa có tiền lệ và kéo dài suốt từ đầu năm 2020 tới nay.

Tuy nhiên, chúng ta đã thành công trong việc phòng-chống đại dịch Covid-19, đi sau nhưng về trước trong công tác này. Điều này có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thắng lợi này là thắng lợi của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Với cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu, chúng ta vừa phòng, chống dịch vừa sơ kết, đúc rút kinh nghiệm; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa biện pháp hành chính và biện pháp khoa học; tổng kết 3 trụ cột phòng, chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức phòng, chống dịch "5K+vắc xin+thuốc+công nghệ+ý thức của người dân và các biện pháp khác"; thực hiện chiến lược vắc xin (gồm Quỹ vắc xin, ngoại giao vắc xin và tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin miễn phí lớn nhất trong lịch sử cho người dân).

Nhờ kiểm soát được dịch bệnh, chúng ta đã mở cửa nền kinh tế trong nước vào ngày 11-10-2021, mở cửa với quốc tế từ ngày 15-3-2022 và sau đó tổ chức thành công SEA Games, việc này là phù hợp tình hình, giúp tình hình kinh tế-xã hội phục hồi mạnh trong năm 2022.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chịu rất nhiều khó khăn, mất mát, hy sinh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người chết do đại dịch, đặc biệt là những người tham gia phòng, chống dịch.

Đồng thời, Thủ tướng cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự phối hợp của các bộ, ngành, toàn thể nhân dân, các lực lượng tuyến đầu, người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam vượt qua đại dịch, giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng nêu rõ các bài học kinh nghiệm quan trọng, quý báu: Luôn đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; chủ động phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở, sẵn sàng mọi mặt và có phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống; luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân trong dịch bệnh (đến nay, đã giải ngân 104.000 tỷ đồng hỗ trợ hàng chục triệu người lao động và sử dụng lao động); điều hành với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp, sát thực tiễn; bảo đảm sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ ngành, địa phương theo tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Đại dịch cũng một lần nữa khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là tài sản vô giá của dân tộc ta, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo, trong nước, ngoài nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan tới việc công bố hết dịch; tiếp tục nghiên cứu 7 khuyến cáo của WHO, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, xây dựng kế hoạch phòng-chống Covid-19 phù hợp tình hình mới, nhất là tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng và huy động, sử dụng nguồn lực; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân, nhất là những người chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là hàng ngàn trẻ em mồ côi; tôn vinh, khen thưởng những người có công, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách với những người tham gia phòng-chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, trục lợi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiến hành tổng kết công tác phòng-chống dịch trong tháng 6, từ đó rút ra các bài học chống dịch cho những năm tới nếu có đại dịch để không bị động, bất ngờ; hướng dẫn các bộ ngành, địa phương; rà soát, chủ động thực hiện hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định liên quan; hoàn thiện Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch Covid-19 giai đoạn 2023-2025; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch Covid-19 có thể quay lại; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng-chống Covid-19 phù hợp tình hình, nghiên cứu việc tiêm vắc xin Covid-19 hàng năm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của Luật Phòng-chống bệnh truyền nhiễm, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát tình hình dịch bệnh, công bố dịch, công bố hết dịch trên địa bàn theo thẩm quyền. Các bộ ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề, các công việc tồn đọng liên quan công tác phòng-chống dịch thời gian qua. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao cảnh giác, làm rõ vấn đề khác nhau giữa dịch nhóm A và nhóm B để có biện pháp phù hợp.

Sau 20 kỳ họp, Ban Chỉ đạo quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ và thời gian tới sẽ được kiện toàn phù hợp tình hình.