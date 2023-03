Theo Thông Tấn xã Việt Nam: Nhận lời mời từ Bệnh viện Chinese General Hospital and Medical Center (CGHMC), Philippines, ngày 26-2, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu-Phó trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân đã đến Philippines chuyển giao phương pháp phẫu thuật robot điều trị ung thư đường tiêu hóa.

Ngày 27-2, bác sĩ Phú Hữu đã hướng dẫn các bác sĩ Bệnh viện CGHMC thực hiện thành công ca phẫu thuật robot điều trị ung thư trực tràng. Đây là trường hợp khó trên một bệnh nhân nữ (50 tuổi) đã có hóa trị trước phẫu thuật và mở đại tràng ngang ra da do tắc ruột. Với sự hỗ trợ của robot phẫu thuật và kinh nghiệm phẫu thuật hơn 260 trường hợp tại Việt Nam, ca phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Phú Hữu thực hiện diễn ra tốt đẹp. Các bác sĩ Philippines rất ấn tượng với kỹ thuật single docking (vị trí robot không thay đổi so với bệnh nhân trong suốt cuộc mổ, chỉ với một lần sắp đặt các cánh tay robot) và kỹ thuật bóc tách khéo léo hạn chế xâm lấn.

Điều đáng nói, tại Bệnh viện CGHMC, trước đây một trường hợp phẫu thuật robot trong ung thư đại trực tràng có thể lên đến 6 giờ thực hiện nhưng qua hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân, ca phẫu thuật chỉ cần 2 giờ 30 phút để hoàn thành.

Dự kiến, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện ba trường hợp phẫu thuật robot, bao gồm hai trường hợp ung thư trực tràng và một trường hợp thoát vị thành bụng. Cũng trong chuyến công tác này, bác sĩ Nguyễn Phú Hữu có những buổi thuyết trình để phân tích lưu ý quan trọng về phẫu thuật robot trong ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng. Bài giảng có kèm các clip ghi hình phẫu thuật trực quan sinh động những trường hợp thực tế tại Việt Nam nhằm giúp đồng nghiệp nước bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức và kỹ năng phẫu thuật. Được biết, Bệnh viện CGHMC mới trang bị hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci nên sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân là vô cùng thiết thực để đơn vị này làm chủ hoàn toàn kỹ thuật phẫu thuật bằng robot.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Vĩnh Hưng- Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, đây là lần thứ ba bệnh viện nhận lời mời hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật tại nước ngoài. Lần hợp tác đầu tiên là với Bệnh viện Philippine General Hospital vào tháng 10-2019. Tháng 11-2022, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tham gia chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Thammasat, Thái Lan.

Báo Lao động Online đưa tin: Là nơi đầu tiên triển khai phẫu thuật robot cho người lớn tại Việt Nam, sau 6 năm thực hiện liên tục, đến nay Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công cho gần 2.000 người bệnh, chủ yếu là các bệnh nhân ung thư đường tiết niệu và ung thư tiêu hóa.

Hợp tác quốc tế để chuyển giao kỹ thuật được xác định là một trong những mũi nhọn của Bệnh viện Bình Dân trong việc phát triển thành Trung tâm đào tạo phẫu thuật robot cho bệnh viện trong nước và khu vực, phù hợp với mục tiêu xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực ASEAN của ngành y tế TPHCM.

QUANG VĂN (tổng hợp)