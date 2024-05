Bà Siu H'Phưl-Người đưa sắc màu thổ cẩm vươn xa

Giữa trưa nắng, bà H'Phưl vẫn ngồi bên hiên nhà cặm cụi may áo. Khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi. Như hiểu điều chúng tôi thắc mắc, bà phân trần: “Lúc sáng có khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh đặt may gấp 2 bộ quần áo đồng phục để mặc trong dịp đi du lịch sắp tới. Do đột xuất nên tôi phải tranh thủ may cả buổi trưa để kịp giao cho khách”.

Từ nhỏ, bà H'Phưl đã được mẹ truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm. Trong những lần tham gia các lễ hội của làng, thấy các bà, các mẹ duyên dáng trong trang phục thổ cẩm, bà càng yêu thích nghề dệt truyền thống.

“Năm 12 tuổi, tôi đã biết dệt những tấm thổ cẩm với hoa văn đơn giản. Lớn lên, tôi vẫn duy trì nghề để thỏa niềm đam mê. Đến năm 2022, nhận thấy chị em phụ nữ trong làng cũng có đam mê với nghề dệt nhưng sản phẩm làm ra ít bán được nên tôi nghĩ tới việc mua thổ cẩm của các hộ dân trong làng để may bán, vừa tạo thu nhập cho mình và chị em, vừa góp phần duy trì nghề dệt truyền thống”-bà H'Phưl trải lòng.

Giới thiệu với chúng tôi một số sản phẩm may từ thổ cẩm, bà H'Phưl cho biết: Trước đó, bà được chị gái hướng dẫn nên quyết định chuyển sang may các sản phẩm truyền thống.

Ban đầu, bà chỉ may các sản phẩm đơn giản. Sau đó, bà cách tân đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, gần 1 năm nay, bà còn nghiên cứu may thêm ba lô, mũ đội đầu, túi đựng điện thoại với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Theo bà H'Phưl, khi may, bà chọn màu sắc và hoa văn phù hợp với độ tuổi và nghiên cứu cách phối màu hợp lý. Thời gian gần đây, bà còn đăng lên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng bá sản phẩm. Vì vậy, số lượng khách hàng ngày một nhiều hơn.

“Ngoài khách hàng trong tỉnh, tôi còn có nhiều khách hàng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều người nhập hàng sỉ về bán. Mỗi tháng, tôi bán 130-150 sản phẩm gồm áo, váy, khố, túi đựng điện thoại, ba lô, mũ. Cũng từ đây, nhiều người biết đến thổ cẩm do chị em phụ nữ làng Mrông Yố 1 làm ra”-bà H'Phưl tâm sự.

Khoác lên mình bộ váy cùng chiếc áo vét thổ cẩm do bà H'Phưl may, bà Rơ Châm Quyl (làng Mrông Yố 1) vui vẻ nói: “Áo, váy thổ cẩm do bà H'Phưl may vừa bền vừa đẹp. Vì thế, những khi làng có lễ hội, tôi thường tới đặt bà H'Phưl may”.

Còn bà Rơ Mah Et (cùng làng) bộc bạch: “Bà H'Phưl thường chỉ cho tôi cách dệt hoa văn. Dệt xong, bà H'Phưl lại nhận may quần áo nên gia đình có nhiều sản phẩm thổ cẩm cách tân đẹp để sử dụng mỗi lúc đi nhà thờ, tham gia lễ hội”.

Với lượng khách hàng ngày càng nhiều, bà H'Phưl mua các tấm thổ cẩm của người dân nhiều hơn, từ đó, tạo việc làm, thu nhập cho chị em phụ nữ trong làng. Bà Rơ Châm Vo (làng Mrông Yố 1) phấn khởi nói: “Mỗi tháng, tôi thu 4-5 triệu đồng từ việc dệt thổ cẩm bán cho bà H'Phưl”.

Còn anh A Trực (con rể bà H'Phưl) thì chia sẻ: “Từ khi bị tai nạn phải ngồi một chỗ, tôi nhận quảng bá sản phẩm thổ cẩm truyền thống cho mẹ H'Phưl trên Facebook”.

Trò chuyện với P.V, bà Rơ Châm H'Ken-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ka-cho biết: Xã đã thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ dệt thổ cẩm với 117 thành viên. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, nhiều chị em được bồi đắp tình yêu đối với nghề dệt thổ cẩm, trong đó có sự đóng góp rất lớn của bà Siu H'Phưl.

Không chỉ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho chị em, bà H'Phưl còn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu may các sản phẩm thổ cẩm để bán ra thị trường. Với cách làm này, bà H'Phưl đã góp phần gìn giữ và phát huy nghề dệt truyền thống của dân tộc.