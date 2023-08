Ayun Pa phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh

(GLO)- Không chỉ là Thôn đội trưởng dân quân nhiệt tình, bằng sự am hiểu cùng kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, anh Ksor Chương (SN 1996, làng Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) còn rất thành thạo trong chỉnh sửa, dựng video. Công việc mới mẻ này đã giúp gia đình anh có thu nhập ổn định.

(GLO)- Chiều 3-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là địa phương được huyện Đức Cơ chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.