(GLO)- Ngày 15-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị xã trao hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Bình.

Theo đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thị xã, các hộ Nguyễn Thành Long (tổ 2) và Nguyễn Thị Sau (tổ 7) đã được hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng để mua bò giống sinh sản. Đây là 2 trong số 11 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất đợt này.

Trước đó, 9 hộ nghèo thuộc các xã, phường: Tú An, Song An, Thành An, An Tân và Tây Sơn cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ kinh phí (10 triệu đồng/hộ) để đầu tư nuôi bò sinh sản.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế là 110 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã, các hộ dân còn đóng góp thêm một phần để đầu tư mua giống, làm chuồng trại, thức ăn, thuốc phòng bệnh.

Với phương châm “Trao cần câu chứ không trao con cá”, việc hỗ trợ sinh kế sẽ giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.