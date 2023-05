(GLO)- Ngày 12-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” và trao hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, sáng 12-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Ia Pếch tổ chức trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Rơ Châm Keo (làng Sát Tâu)-là hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 40 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa với tổng kinh phí xây dựng hơn 60 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” huyện Ia Grai hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp và anh em họ hàng giúp đỡ thêm vật liệu, ngày công xây dựng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 5 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn đưa vào sử dụng.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng đã tổ chức trao hỗ trợ sinh kế là 4 con bò giống sinh sản cho 4 hộ nghèo thuộc các xã: Song An và Tú An. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” thị xã.

Việc trao tặng nhà “Đại đoàn kết” và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp các hộ nghèo ổn định nơi ở và có điều kiện phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.