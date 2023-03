Chiều 14-3, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị triển nhiệm vụ năm 2023.

(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện năm 2023.

(GLO)- Thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), những năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng học tập và làm theo lời Bác gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.