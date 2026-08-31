5 smartphone Android có vòng đời cập nhật dài nhất hiện nay

Thị trường di động đang chứng kiến một bước ngoặt lớn khi các nhà sản xuất smartphone Android liên tục nâng trần hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm, thay đổi hoàn toàn 'tiếng xấu' cập nhật ngắn hạn trước đây. Sự chuyển dịch này giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị đáng kể và mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người tiêu dùng. Dưới đây là 5 đại diện xuất sắc nhất sở hữu cam kết cập nhật lâu dài nhất hiện nay.

1. Fairphone Gen 6

Mẫu điện thoại mô-đun bền vững đến từ châu Âu này gây bất ngờ khi vượt qua nhiều ông lớn với cam kết 7 năm cập nhật Android và 8 năm cập nhật bảo mật. Thiết kế dạng mô-đun độc đáo giúp người dùng dễ dàng tự thay thế các linh kiện như màn hình hay pin bị chai trong suốt vòng đời của máy. Thiết bị có giá khởi điểm là 599 EUR (khoảng 18 triệu đồng) tại thị trường châu Âu.

Fairphone Gen 6

Điểm trừ lớn nhất ảnh hưởng đến khả năng duy trì lâu dài của máy nằm ở bộ vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3 tầm trung đi kèm 8 GB RAM. Hiệu năng thực tế qua bài kiểm tra Geekbench 6 chỉ đạt 1.149 điểm đơn nhân và 3.313 điểm đa nhân. Dù vậy, máy vẫn sở hữu màn hình OLED 120 Hz chất lượng cùng viên pin tháo rời 4.415 mAh.

2. Motorola Signature

Được ra mắt vào đầu năm 2026, Motorola Signature là dòng flagship siêu cao cấp có cam kết hỗ trợ cập nhật 7 năm hệ điều hành lẫn bảo mật đến năm 2033. Khác với Fairphone, Signature được trang bị con chip đầu bảng Snapdragon 8 Gen 5 cực mạnh, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong nhiều năm tới. Mức giá khởi điểm của siêu phẩm này tại thị trường châu Âu là 999 EUR (30 triệu đồng).

Motorola Signature

Thiết bị sở hữu bảng thông số ấn tượng với màn hình 6,8 inch độ sáng 6.200 nit, RAM lên đến 16 GB và bộ ba camera sau đều có độ phân giải 50 MP. Máy được trang bị viên pin silicon-carbon 5.200 mAh, sạc nhanh 90 W bên trong một thân máy siêu mỏng chỉ 6,99 mm. Độ bền của sản phẩm cũng được đảm bảo tối đa nhờ đạt các tiêu chuẩn IP68, IP69 và chuẩn quân đội.

3. Google Pixel 10a

Pixel 10a là đại diện có mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng) nhưng vẫn được Google ưu ái cung cấp thời gian hỗ trợ lên đến 7 năm. Được phát hành vào tháng 3.2026 với Android 16 cài sẵn, máy dự kiến sẽ được nâng cấp lên đến phiên bản Android 23 vào năm 2033. Lợi thế lớn nhất của dòng Pixel là luôn được nhận các bản cập nhật hệ điều hành mới sớm nhất.

Google Pixel 10a

Dù vậy, phần cứng của máy có thể gặp thách thức về lâu dài do chỉ sử dụng con chip Tensor G4 cũ của dòng Pixel 9. Dung lượng RAM dừng lại ở mức 8 GB cũng khiến Pixel 10a không đủ điều kiện để chạy nền tảng trí tuệ nhân tạo Gemini Intelligence trên Android 17. Máy vẫn là một thiết bị đáng tin cậy với màn hình 120 Hz và viên pin lớn 5.100 mAh.

4. Samsung Galaxy S26 Ultra

Ra mắt cuối tháng 2.2026, Galaxy S26 Ultra là flagship đắt đỏ nhất của Samsung với giá từ 1.299,99 USD (34,1 triệu đồng) nhưng đi kèm khả năng hợp thời hoàn hảo. Thiết bị sở hữu cam kết 7 năm cập nhật Android và bảo mật, đi kèm dung lượng RAM từ 12 đến 16 GB. Cấu hình này hoàn toàn dư sức để đáp ứng và chạy mượt mà nền tảng AI Gemini Intelligence của Android 17 trong tương lai.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Sức mạnh của máy đến từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tùy biến riêng cho Galaxy, đạt điểm số Geekbench 6 kỷ lục với 3.619 đơn nhân và 11.010 đa nhân. Siêu phẩm này còn nổi bật với màn hình riêng tư bảo mật 6,9 inch, kính cường lực Gorilla Armor 2 và bút stylus tích hợp. Hệ thống camera khủng 200 MP cùng viên pin 5.000 mAh sạc 60W giúp máy dẫn đầu về mọi mặt.

5. Honor Magic V6

Đại diện màn hình gập là Honor Magic V6, được ra mắt tại sự kiện MWC 2026 với cam kết cập nhật kéo dài 7 năm. Chiếc flagship này có mức giá khoảng 1.900 USD (50 triệu đồng) tại thị trường Malaysia và sở hữu thiết kế siêu mỏng ấn tượng. Độ dày của máy chỉ đạt 4 mm khi mở ra và 8,75 mm khi gập lại.

Honor Magic V6

Sản phẩm sở hữu cấu hình mạnh mẽ tương đương dòng Ultra của Samsung với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM tối đa 16 GB. Máy được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng lớn 6.660 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 66W. Hệ thống hiển thị gồm màn hình chính 7,95 inch và màn hình phụ 6,52 inch cho trải nghiệm rộng rãi.

Theo Phong Đỗ (TNO)