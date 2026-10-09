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22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, TNO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

Trong tổng số 22 ngành về điện hạt nhân có 7 ngành cốt lõi và 15 ngành phụ trợ, liên ngành. Nhóm ngành cốt lõi gồm: Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

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Nhân lực điện hạt nhân được đào tạo theo hướng liên ngành, với sự tham gia của 22 ngành trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Ảnh: Hà Ánh/TNO

Nhóm ngành phụ trợ, liên ngành bao gồm nhiều lĩnh vực như: cơ khí, cơ điện tử, môi trường, vật liệu, xây dựng, hóa học, địa chất và quản lý năng lượng. Đặc biệt, danh mục còn có Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu.

Người tốt nghiệp được cấp bằng theo ngành đào tạo tương ứng, đồng thời phụ lục văn bằng được phép ghi chú “Điện hạt nhân” hoặc nội dung tương đương. Quy định này tạo cơ sở để thể hiện định hướng chuyên môn liên quan điện hạt nhân của chương trình đào tạo.

Chuẩn chương trình xác định 3 định hướng chuyên sâu, gồm công nghệ và hệ thống năng lượng điện hạt nhân; an toàn, an ninh và quản lý hạt nhân; kỹ thuật hạt nhân số và hạ tầng thông minh.

Trong đó, định hướng kỹ thuật hạt nhân số và hạ tầng thông minh kết hợp kiến thức chuyên ngành với công nghệ số, AI, khoa học dữ liệu, mô phỏng tính toán và hệ thống điều khiển tự động hóa.

Bên cạnh yêu cầu về kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng thực hành, thí nghiệm, mô phỏng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Các cơ sở đào tạo có thể tổ chức thực hành tại phòng thí nghiệm của trường, sử dụng chung cơ sở vật chất hoặc hợp tác với viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Chuẩn cũng đặt ra yêu cầu về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu và điều kiện nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đào tạo. Đồng thời, các cơ sở giáo dục được khuyến khích tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối với các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điện hạt nhân.

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