180 nghệ nhân, vận động viên tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số thị xã An Khê

(GLO)- Tối 17-10, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khai mạc n gày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2023 tại làng Hòa Bình (xã Tú An). Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các xã, phường, một số cơ quan liên quan cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Ngày hội thu hút khoảng 180 nghệ nhân, vận động viên đến từ đoàn nghệ nhân làng Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang, đội cồng chiêng nhí thuộc Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An).

Lễ khai mạc bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ dân gian chào mừng ngày hội do các diễn viên đến từ các đoàn nghệ nhân trình diễn.

Sau hồi trống, hồi chiêng ngân vang, ngọn lửa thiêng được thắp sáng, bập bùng trong đêm hội; các nghệ nhân hòa mình cùng nhịp cồng chiêng, điệu xoang uyển chuyển. Lần lượt các đội chiêng di chuyển tạo thành một vòng tròn lớn quanh cây nêu và đống lửa bập bùng.

Mặc dù điều kiện thời tiết đêm khai mạc không thuận lợi nhưng các nghệ nhân vẫn tái hiện lễ đâm trâu, lễ mừng nhà mới, lễ mừng lúa mới và lễ cầu mưa hết sức sinh động, chân thực, giúp người xem thưởng thức từng cung bậc cảm xúc, đắm mình vào không gian lễ hội truyền thống đặc sắc.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Lê Thị Hồng Minh cho biết: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023); thị xã An Khê tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I, năm 2023. Hoạt động này cũng là dịp để quảng bá các giá trị về văn hóa, con người và hình ảnh của thị xã An Khê, nhất là các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thị xã trong thời gian tới.

“Ngày hội văn hóa lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc”-bà Minh nhấn mạnh.

Được biết, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2023 diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-10) với các hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, âm thực và các trò chơi dân gian: Kéo co, chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố.