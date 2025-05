Xuống nước hạt nhân trước Mỹ, Iran tăng cường quan hệ an ninh với Iraq

Bên trong nhà máy điện hạt nhân Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: FARS NEWS AGENCY/TTXVN

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Ali Shamkhani cho biết Iran sẵn sàng đạt thỏa thuận với Mỹ để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Theo đó, Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân, loại bỏ kho dự trữ urani làm giàu cao, chỉ làm giàu urani ở mức thấp cần thiết cho mục đích dân sự và cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát quy trình này.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 14/5, Tổng thống Trump khẳng định ông “muốn tiến tới thỏa thuận với Iran” nhưng với điều kiện Tehran “không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Cùng ngày, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Esmail Qaani đã đến Baghdad để hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim Al Araji, về việc đảm bảo an ninh biên giới cũng như thực hiện thỏa thuận an ninh giữa hai nước.

Hai bên đề cập tới các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận mới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Phía Iraq điểm lại những tiến bộ đã được thực hiện trong thỏa thuận an ninh giữa hai nước, khẳng định quyết tâm thực hiện thỏa thuận đầy đủ. Ông Al Araji cho biết Baghdad hy vọng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran thành công và kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại thể hiện thiện chí nhằm “đạt được sự ổn định trong khu vực”.

Hồi tháng 3/2023, tại thủ đô Baghdad của Iraq, Iran và Iraq đã ký thỏa thuận an ninh, trong đó sự phối hợp trong việc bảo vệ biên giới giữa hai nước. Thỏa thuận này chủ yếu nhằm chống lại các phe phái người Kurd hoạt động trong khu vực tự trị người Kurd ở Iraq.