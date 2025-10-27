Vùng biển Gia Lai có mưa giông, lốc xoáy, sóng cao trên 2 m

(GLO)- Theo thông tin của Đài khí tương thủy văn tỉnh, vùng biển Gia Lai hiện có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, đêm 27 và ngày 28-10, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m.

Nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai có mưa và mưa giông. Ảnh minh họa: P.V

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Còn trên đất liền, hiện nay, mực nước trên sông An Lão tại trạm An Hòa và thượng nguồn sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn dao động ở mức trên dưới báo động 1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 27-10 tại trạm An Hòa là 22.09 m ở mức xấp xỉ báo động 1; tại trạm Vĩnh Sơn là 71.40 mét ở mức trên báo động 1 là 0.40 m.

Trong 3 - 6 giờ tới, mực nước lũ tại trạm An Hòa Hòa và thượng nguồn sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn tiếp tục dao động ở mức trên mức báo động 1. Trong 6-12 giờ tới, mực nước lũ giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu dân cư dọc theo sông, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại các xã, phường. Do đó, cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.