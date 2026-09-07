Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Mỹ ở trận chung kết Pickleball World Cup

Quang Dương đã ra sân trong trận chung kết nhưng không thể giúp Việt Nam tạo bất ngờ trước Mỹ ở trận chung kết Pickleball World Cup 2026 vào tối 6-9.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành ngôi á quân trên sân nhà - Ảnh: Ban tổ chức

Tối 6-9, trận chung kết nội dung Open Team trong khuôn khổ Heineken Pickleball World Cup 2026 diễn ra đầy kịch tính tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ.

Trận chung kết được dời lịch lên sớm hơn 1 giờ so với dự kiến nhưng khán giả vẫn kịp lấp đầy Cung thể thao Tiên Sơn, tạo nên bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt cho hai đội tranh tài.

Dù thiếu vắng một số cái tên hàng đầu, đội tuyển Mỹ với tư cách là cái nôi của pickleball vẫn còn đó những vận động viên chất lượng hàng đầu thế giới như Jack Munro.

Trải qua 4 set đấu căng thẳng, đội tuyển Việt Nam phải dừng bước trước sức mạnh vượt trội của đối thủ với tỉ số chung cuộc 0-4. Tỉ số các set lần lượt là 17-21, 10-21, 16-21 và 14-21 nghiêng về đội tuyển Mỹ.

Trong trận đấu này, có lúc Cung thể thao Tiên Sơn như vỡ òa cảm xúc khi tuyển Việt Nam, với sự xuất sắc của Quang Dương, ghi liên tiếp 6 điểm trong set đấu thứ 3 để vượt lên dẫn trước Mỹ.

Cung thể thao Tiên Sơn kín khán giả theo dõi trận chung kết - Ảnh: Ban tổ chức

Với tấm huy chương bạc nội dung Open Team, đây vẫn là một cột mốc lịch sử và là thành tích rất đáng tự hào của pickleball Việt Nam - Ảnh: Ban tổ chức

Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, những cái tên hàng đầu của pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Ken Tâm, Sĩ Bội Ngọc… dù đã thi đấu hết sức vẫn không thể tạo nên bất ngờ ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân.

Với tấm huy chương bạc nội dung Open Team, đây vẫn là một cột mốc lịch sử và là thành tích rất đáng tự hào của pickleball Việt Nam.

Trước đó, các tuyển thủ như Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh, Ken Tâm, Trang Huỳnh và Sĩ Bội Ngọc đã có hành trình ấn tượng khi duy trì chuỗi trận toàn thắng từ vòng bảng, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Nam Phi, Hà Lan, Úc và đánh bại Nhật Bản 4-0 tại bán kết.

Đội tuyển Mỹ vô địch ở Heineken Pickleball World Cup 2026 - Ảnh: Ban tổ chức

Theo Trường Trung (Báo Tuổi Trẻ)