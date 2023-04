Tin liên quan Cục Đường bộ hướng dẫn để tránh quá tải cấp, đổi giấy phép lái xe

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đào tạo, sát hạch lái xe hạng A1, A4 ngay tại địa bàn cơ sở, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số; công khai danh sách các cơ sở đào tạo, thời gian, chương trình đào tạo, mức thu học phí, lệ phí và kế hoạch đào tạo, sát hạch để người dân lựa chọn, giám sát quá trình đào tạo, sát hạch cấp GPLX; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức sát hạch đáp ứng nhu cầu của người dân, kể cả vào các ngày nghỉ. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1, A4 theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch, không để xảy ra việc thu học phí trái quy định, đào tạo không đúng nội dung, chương trình, tiêu cực trong công tác sát hạch cấp GPLX. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc rà soát, lập danh sách người dân đủ tuổi, sức khỏe, có nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1, A4. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô, xe máy kéo nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức đào tạo ngay tại địa bàn cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân tham gia; vận động, kêu gọi các cơ sở đào tạo lái xe có chính sách miễn, giảm học phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Công an tỉnh cung cấp danh sách người trên 18 tuổi chưa có GPLX vi phạm trật tự an toàn giao thông cho Sở Giao thông-Vận tải để tổ chức đào tạo, sát hạch cấp GPLX cho người dân có nhu cầu. Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo lái xe trong việc tổ chức đào tạo lái xe tại địa bàn cơ sở đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về phạm trật tự an toàn giao thông; triển khai các kế hoạch chuyên đề về GPLX, địa bàn tập trung là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cương quyết, kịp thời xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm về điều khiển phương tiện không có GPLX, đồng thời gắn với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân việc sử dụng GPLX khi tham gia giao thông; lựa chọn địa bàn, khu vực trọng điểm để triển khai xử lý nhằm tạo sự lan tỏa, nhân rộng.