Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

Tin liên quan Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Tin học quốc tế

Đây là chương trình được tổ chức hằng năm nhằm vinh danh, khen thưởng thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế.

Năm 2023, Việt Nam có 7 đoàn tham dự Olympic khu vực và quốc tế với 36 lượt học sinh tham gia. Trong đó, 1 đoàn tin học tham dự Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 1 đoàn vật lý tham dự Olympic khu vực châu Á và 5 đoàn tham dự Olympic quốc tế là toán, hóa học, sinh học, vật lý, tin học. Các đoàn học sinh Việt Nam đã mang về thành tích xuất sắc. Tất cả thí sinh của các đoàn đi thi đều đoạt giải, với 8 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 12 huy chương đồng và 4 bằng khen.

Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - ISEF 2023 (Regeneron ISEF 2023) được tổ chức trực tiếp tại Dallas - Mỹ trong tháng 5-2023 với 61 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam có 7 dự án dự thi Regeneron ISEF 2023. Kết quả, 1 dự án đoạt giải chính thức và 1 dự án đoạt giải đặc biệt do Tổ chức US Agency for International Development trao tặng với giá trị giải thưởng 2.000 USD.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tuyên dương ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương và nhà trường; công sức của thầy cô giáo - những người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác giảng dạy, tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, khu vực và Khoa học kỹ thuật quốc tế, cũng như công tác giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi trong cả nước.