Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nơi để xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiên Thanh



Theo cáo trạng bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là kế toán trưởng của cơ quan Ủyban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trong thời gian giữ chức vụ, Đỗ Thị Thu Hiền đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trình các giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung cho lãnh đạo ký sẵn. Sau khi có chữ ký, Hiền ký tên vào mục kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan rồi mang tới ngân hàng để rút tiền.

Cụ thể, từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền đã được ký sẵn, lập khống chứng từ, rút tiền, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định: Hành vi của Đỗ Thị Thu Hiền đã vi phạm khoản 2 Điều 3 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính Phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; vi phạm khoản 2 Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, Đỗ Thị Thu Hiền bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" với khung hình phạt cao nhất. Bị can Đinh Thị Giang, nguyên Phó Chủ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.