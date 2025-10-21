- Truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế, 2 người ở Gia Lai bị lừa hơn 1,38 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nhận đơn của ông N.H. về việc bị lừa đảo hơn 1,28 tỷ đồng do truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế. Trước đó 1 ngày, bà Đ.T.T. cũng bị mất 100 triệu đồng khi tải app trên điện thoại để kê khai thuế điện tử.