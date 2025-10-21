Tin nhanh đầu ngày:
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chúc mừng Hội liên hiệp Phụ nữ Gia Lai nhân dịp 20-10
- Công ty AgriS Gia Lai tổ chức hội nghị khách hàng vụ ép mới
- Khánh thành tuyến đường điện năng lượng mặt trời tại xã Ia Dom
- Tập huấn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy Công an nhân dân
- Kịp thời cứu sống 1 phụ nữ nhảy cầu Thị Nại
- Truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế, 2 người ở Gia Lai bị lừa hơn 1,38 tỷ đồng
Nhịp sống hôm nay: “Ðiểm nghẽn” cần tháo gỡ trong sản xuất lúa nước ở xã Phú Thiện
Sống khỏe mỗi ngày: Những cách đơn giản để tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể
Thời tiết hôm nay: Bão số 12 liên tục đổi hướng trên Biển Đông, nguy cơ gây lũ vượt báo động 3 tại các tỉnh, thành miền Trung.