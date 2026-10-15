Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 15-10, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã dâng hương tại nơi thờ Bác ở Bảo tàng Pleiku trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Tham gia dâng hương có lãnh đạo Trung tâm và các vận động viên (VĐV) chuẩn bị tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

Lãnh đạo và VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku dâng hương tại nơi thờ Bác. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ dâng hương, ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đã thông tin về quá trình chuẩn bị của đoàn VĐV cho sự kiện lớn; đồng thời hứa sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, cao thượng, đoàn kết nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu đề ra.

Các VĐV hứa với Bác sẽ quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao. Ảnh: Văn Ngọc

Tại kỳ Đại hội lần này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku sẽ tham gia với 62 VĐV, 12 huấn luyện viên, thi đấu ở 9 môn. Trung tâm đặt mục tiêu sẽ đạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.