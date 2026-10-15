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Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 15-10, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã dâng hương tại nơi thờ Bác ở Bảo tàng Pleiku trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Tham gia dâng hương có lãnh đạo Trung tâm và các vận động viên (VĐV) chuẩn bị tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X.

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Lãnh đạo và VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku dâng hương tại nơi thờ Bác. Ảnh: Văn Ngọc

Tại lễ dâng hương, ông Trần Bảo Sơn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đã thông tin về quá trình chuẩn bị của đoàn VĐV cho sự kiện lớn; đồng thời hứa sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, cao thượng, đoàn kết nỗ lực hết mình để đạt mục tiêu đề ra.

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Các VĐV hứa với Bác sẽ quyết tâm thi đấu đạt kết quả cao. Ảnh: Văn Ngọc

Tại kỳ Đại hội lần này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku sẽ tham gia với 62 VĐV, 12 huấn luyện viên, thi đấu ở 9 môn. Trung tâm đặt mục tiêu sẽ đạt 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

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