Cụ thể, triệu hồi 706 xe Isuzu D-Max và mu-X được sản xuất từ tháng 10-2021 đến tháng 7-2023 tại nhà máy Isuzu Motors Co., Ltd ở Thái Lan do Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam nhập khẩu về phân phối.

Đợt triệu hồi này sẽ diễn ra từ nay đến ngày 27-5-2027. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 0,7 giờ (42 phút) cho mỗi xe.

Công ty TNHH Ô tô Isuzu Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ thực hiện kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí cho các xe nằm trong diện triệu hồi.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lỗi liên quan đến hộp BCM trên các mẫu xe Isuzu D-Max và mu-X có thể gây ra tình huống nguy hiểm khi xe vận hành ở chế độ đèn chiếu sáng tự động trong điều kiện môi trường ánh sáng yếu, chẳng hạn như trời tối hoặc khi đi qua hầm đường bộ, đặc biệt khi xe di chuyển với tốc độ dưới 10 km/h hoặc đỗ tại chỗ, lúc này hộp điều khiển điện thân xe (BCM) không điều khiển được chính xác hoạt động của đèn chiếu sáng.

Lỗi này khiến chế độ khẩn cấp được kích hoạt, chỉ có đèn chiếu sáng phía trước bật sáng, trong khi đèn hậu, đèn biển số và đèn demi không hoạt động. Điều này làm tăng nguy cơ va chạm do các phương tiện di chuyển phía sau khó nhận diện được xe bị lỗi.