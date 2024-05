Theo thông báo của Honda Việt Nam, đợt triệu hồi này có số lượng xe bị ảnh hưởng lên tới 14.162 chiếc có tại thị trường Việt Nam gồm 5 mẫu Jazz, Civic, CR-V, City và Accord.

Lý do được hãng này đưa ra là để khắc phục tình trạng cánh bơm nhiên liệu bị biến dạng trong quá trình vận hành, gây ra sự cố không hoạt động của bơm nhiên liệu và dẫn đến tình trạng động cơ có thể bị tắt khi đang lái xe.

Các mẫu xe này có thời gian sản xuất trong khoảng từ tháng 9-2017 đến tháng 1-2019. Danh sách cụ thể như sau:

Ngoài 14.162 xe được triệu hồi nói trên, hãng xe Nhật Bản cũng xác định thêm 68 khách hàng sở hữu các mẫu xe Honda City (28 xe), Civic (5 xe), CR-V (34 xe), Odyssey (1 xe), sản xuất từ ngày 27-6-2017 đến 11-7-2023 đã từng thực hiện việc thay thế phụ tùng bơm nhiên liệu. Những khách hàng này cũng được yêu cầu đưa xe đến kiểm tra và thay thế nếu cần.

HVN cho biết, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra tại Việt Nam, nhưng hãng khuyến cáo khách hàng nhanh chóng đưa xe tới hãng để được kiểm tra, nhằm đảm bảo an toàn.

Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do Honda Việt Nam chi trả.

Đối với các xe Honda nhập khẩu qua các cơ sở không chính hãng, HVN vẫn sẵn sàng giúp đỡ kiểm tra các thông tin liên quan.