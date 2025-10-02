Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trên 100.000 người ở Nhật Bản phải nhập viện do say nắng

(GLO)- Theo Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa Nhật Bản, số người nhập viện do say nắng đã vượt quá con số 100.000 ca.

Trong mùa hè này, tại Nhật Bản đã có 100.143 người phải nhập viện do say nắng, vượt qua mức kỷ lục 97.578 người trong năm ngoái và là con số cao nhất kể từ năm 2015.

Có trên 100.000 người ở Nhật Bản phải nhập viện do say nắng (ảnh minh họa).

Theo đó, trong số những người phải nhập viện có 116 người đã tử vong. Số người từ 65 tuổi trở lên - nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng là 57.235 người, chiếm hơn một nửa.

Tại thủ đô Tokyo có nhiều trường hợp say nắng nhất nhất với 9.309 ca, tiếp theo là tỉnh Osaka với 7.175 ca và tỉnh Aichi 6.630 ca.

Trước đó, ngày 30-7, Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử là 41,2 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó 41,1 độ C được ghi nhận vào năm 2018 và 2020.

Chính quyền Nhật Bản cũng đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ sốc nhiệt. Ngoài ra, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa và quạt làm mát đúng cách, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh sốc nhiệt.

