Trao “cần câu” cho nông dân nghèo

(GLO)- Với việc hỗ trợ cây-con giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của hội viên nông dân (ND), các cấp Hội ND trong tỉnh Gia Lai đã giúp nhiều hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận cặp heo giống do Hội ND xã Ia Bang (huyện Chư Prông) hỗ trợ, anh Siu Vinh (làng Mút Thong) vô cùng phấn khởi. Từ nay, anh có thêm sinh kế và động lực để phát triển sản xuất. Gia đình anh có 7 sào cà phê. Tuy nhiên, vì thiếu kinh phí đầu tư và không được chăm sóc tốt nên năng suất thấp, bình quân chỉ 1 tấn cà phê nhân/năm.

“Mình cũng muốn phát triển chăn nuôi để cải thiện cuộc sống nhưng không có vốn. Được Hội hỗ trợ heo giống, hướng dẫn làm chuồng, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, mình rất vui! Hy vọng con giống phát triển tốt cùng với 2 con bê mới được bố mẹ cho, gia đình sẽ sớm thoát nghèo”-anh Vinh bộc bạch.

Cũng trong tháng 5-2023, Hội ND xã Ia Bang đã hỗ trợ 1 cặp heo giống cho gia đình anh Rơ Châm Plai (làng Nét). Bà Huỳnh Thị Lệ-Chủ tịch Hội ND xã-cho biết: “Bình quân mỗi năm, Hội giúp 2 hội viên nghèo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và vận động cán bộ, hội viên đóng góp. Năm trước, Hội hỗ trợ giống cây cà phê, năm nay mua 2 cặp heo giống (trị giá 4,6 triệu đồng) hỗ trợ 2 hội viên nghèo. Tùy vào số tiền vận động và nhu cầu của hội viên, chúng tôi linh hoạt hình thức giúp đỡ, đồng thời luân phiên giữa các chi hội để phong trào thêm lan tỏa”.

Theo bà Siu H'Ler-Chủ tịch Hội ND huyện Chư Prông, hầu hết cơ sở Hội đều có các mô hình sinh kế giúp đỡ hội viên ND nghèo. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND huyện đã hỗ trợ 500 cây giống điều cao sản, phân bón cho 2 hộ hội viên tham gia mô hình trồng điều cao sản tại xã Ia Mơr; hỗ trợ 2 cặp heo giống cho 2 gia đình hội viên khó khăn để xây dựng mô hình chăn nuôi heo rừng lai tại xã Ia Púch và 6 con dê giống cho 2 hộ hội viên khó khăn làm sinh kế.

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, Hội ND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn xây dựng mô hình “Ngân hàng dê” nhằm hỗ trợ dê giống cho hội viên ND có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội ND huyện Nguyễn Văn Thắng thông tin: Hội ND 3 xã Ia Hiao, Ia Peng, Ia Ake hỗ trợ 9 con dê giống cho 7 hội viên với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Hội ND huyện cũng đã phối hợp với Cụm thi đua số 3 tổ chức trao 3 con dê giống (trị giá 10 triệu đồng) cho 1 hội viên ND xã Ia Hiao.

“Đàn dê đang sinh trưởng, phát triển tốt, các hộ hưởng lợi đều phấn khởi. Nuôi dê phù hợp với tập quán chăn nuôi ở địa phương, không tốn nhiều diện tích, thức ăn dễ tìm, khả năng thu hồi vốn nhanh và nhu cầu thị trường cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn”-ông Thắng cho biết.

Nói về việc luân chuyển con giống tại địa phương, bà Phạm Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội ND xã Ia Ake-chia sẻ: “Hội giao 3 con dê giống cho bà Hoàng Thị Lén là hộ cận nghèo. Hiện đàn dê đã tăng lên 5 con. Theo kế hoạch, sau 1 năm, Hội sẽ thu hồi con giống để hỗ trợ hội viên kế tiếp”.

Theo thống kê của Hội ND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội đã hỗ trợ vật tư (cây-con giống, lương thực...) hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 9 tỷ đồng. Năm 2022, các cụm thi đua của Hội đã hỗ trợ 21 con giống (dê, heo) với tổng trị giá 44 triệu đồng cho 9 hộ hội viên; Hội ND cấp huyện phối hợp và trực tiếp hỗ trợ 99 con giống (bò, heo, dê) với tổng trị giá trên 400 triệu đồng và 75 hộ thụ hưởng.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh-nhấn mạnh: Các cấp Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và có sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, từ đó mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội duy trì, nhân rộng các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản... từng bước nâng cao đời sống của hội viên ND.