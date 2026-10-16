Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Trước đó, trong quá trình tham gia tìm kiếm, cứu nạn, 2 tàu cá BĐ-98960-TS và BĐ-98848-TS đã phát hiện, kịp thời cứu vớt 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Quang cảnh buổi trao bằng khen. Ảnh: Thúy Duy

Sau khi được sơ cứu, các thuyền viên được bàn giao cho tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục chăm sóc và đưa vào bờ an toàn.

Đáng chú ý, tàu cá BĐ-98960-TS do ông Nguyễn Văn Hữu (ở phường Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đã trực tiếp cứu được 30 thuyền viên gặp nạn.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và nghĩa tình của các ngư dân, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định tặng bằng khen cho 21 cá nhân ở phường Hoài Nhơn và Hoài Nhơn Đông có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu nạn trên biển.

Đại diện gia đình các cá nhân được khen thưởng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thúy Duy

Tại buổi trao bằng khen, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cùng lãnh đạo địa phương biểu dương hành động kịp thời, quả cảm của các thuyền trưởng, chủ tàu và ngư dân tham gia cứu nạn.

Hành động cứu người giữa biển khơi không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng các thuyền viên gặp nạn, mà còn lan tỏa tinh thần tương trợ, trách nhiệm và nghĩa tình của ngư dân, nhất là trong những tình huống hiểm nguy trên biển.