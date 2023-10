Trạm trưởng y tế vi phạm nồng độ cồn, bị đề nghị xử phạt 35 triệu

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các cấp chính quyền cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ cháy xảy ra trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.