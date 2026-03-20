Toyota RAV4 2026 ra mắt tại Đông Nam Á, giá khoảng 957 triệu đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Toyota chính thức giới thiệu RAV4 2026 thế hệ thứ sáu hoàn toàn mới tại Philippines. Ở lần lên đời này, mẫu xe tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ những cải tiến đáng kể về thiết kế, công nghệ cũng như hệ truyền động hybrid.

Ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 1994, Toyota RAV4 hiện đã bước sang thế hệ thứ sáu. Mẫu xe này có mặt tại Philippines từ năm 1997 và duy trì sự hiện diện qua tất cả các thế hệ.

Về thiết kế, RAV4 2026 vẫn giữ ngôn ngữ tạo hình hiện đại của Toyota với nhiều đường nét góc cạnh, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và cơ bắp. Cụm đèn trước hình chữ C gợi liên tưởng đến Camry, góp phần tăng tính nhận diện thương hiệu.

Phiên bản Adventure hướng đến phong cách mạnh mẽ, phù hợp với khách hàng ưa thích sự năng động, trong khi bản Limited tập trung vào yếu tố cao cấp và tinh tế.

Bản Adventure sở hữu các chi tiết ngoại thất sơn đen, ốp vòm bánh xe bằng nhựa, bộ mâm hợp kim 18 inch 6 chấu, giá nóc dạng cầu, nội thất bọc da tổng hợp, ghế trước có sưởi và cửa sổ trời chỉnh điện. Bản Limited lại thiên về sự sang trọng với lưới tản nhiệt họa tiết lục giác, mâm 20 inch cùng cửa sổ trời cỡ lớn.

Kích thước tổng thể của xe cũng được tối ưu cho nhu cầu sử dụng đa dụng, với chiều dài 4.620 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.745 mm, đi kèm khoảng sáng gầm 201 mm. Những thông số này giúp RAV4 cân bằng tốt giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và sự tự tin khi di chuyển trên các cung đường phức tạp.

Bên trong khoang nội thất, RAV4 2026 mang lại cảm giác rộng rãi và thực dụng với nhiều không gian chứa đồ được bố trí hợp lý. Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hàng ghế sau có thể gập phẳng linh hoạt. Riêng bản LTD được bổ sung thêm các tiện nghi cao cấp như ghế da, màn hình hiển thị HUD và gương chiếu hậu chống chói tự động, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Về vận hành, cả hai phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, tổng công suất hệ thống đạt 239 mã lực, truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động E-Four AWD. Hệ thống này đi kèm hộp số e-CVT và bình nhiên liệu dung tích 55 lít, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố then chốt trong phân khúc crossover hiện nay.

Toyota cũng trang bị cho RAV4 2026 đầy đủ các công nghệ an toàn với hệ thống túi khí toàn diện, lốp dự phòng và gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên cả hai phiên bản. Bản LTD còn có thêm hệ thống đèn pha thích ứng, giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Theo công bố, Toyota Philippines phân phối hai phiên bản cho Toyota RAV4 2026 gồm 2.5 ADV HEV AWD CVT (Adventure) với giá 2.183.000 peso (khoảng 957 triệu đồng) và 2.5 LTD HEV AWD CVT (Limited) có giá 2.499.000 peso (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 là mẫu xe được nhiều người dùng quan tâm nhưng chưa được phân phối chính hãng. Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao bởi mẫu SUV chủ yếu được sản xuất tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, nếu đưa về nước sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao.

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

