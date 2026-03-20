Toyota RAV4 2026 ra mắt tại Đông Nam Á, giá khoảng 957 triệu đồng

(GLO)- Toyota chính thức giới thiệu RAV4 2026 thế hệ thứ sáu hoàn toàn mới tại Philippines. Ở lần lên đời này, mẫu xe tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ những cải tiến đáng kể về thiết kế, công nghệ cũng như hệ truyền động hybrid.

Ra mắt toàn cầu lần đầu vào năm 1994, Toyota RAV4 hiện đã bước sang thế hệ thứ sáu. Mẫu xe này có mặt tại Philippines từ năm 1997 và duy trì sự hiện diện qua tất cả các thế hệ.

Về thiết kế, RAV4 2026 vẫn giữ ngôn ngữ tạo hình hiện đại của Toyota với nhiều đường nét góc cạnh, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và cơ bắp. Cụm đèn trước hình chữ C gợi liên tưởng đến Camry, góp phần tăng tính nhận diện thương hiệu.

Phiên bản Adventure hướng đến phong cách mạnh mẽ, phù hợp với khách hàng ưa thích sự năng động, trong khi bản Limited tập trung vào yếu tố cao cấp và tinh tế.

Bản Adventure sở hữu các chi tiết ngoại thất sơn đen, ốp vòm bánh xe bằng nhựa, bộ mâm hợp kim 18 inch 6 chấu, giá nóc dạng cầu, nội thất bọc da tổng hợp, ghế trước có sưởi và cửa sổ trời chỉnh điện. Bản Limited lại thiên về sự sang trọng với lưới tản nhiệt họa tiết lục giác, mâm 20 inch cùng cửa sổ trời cỡ lớn.

Kích thước tổng thể của xe cũng được tối ưu cho nhu cầu sử dụng đa dụng, với chiều dài 4.620 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.745 mm, đi kèm khoảng sáng gầm 201 mm. Những thông số này giúp RAV4 cân bằng tốt giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và sự tự tin khi di chuyển trên các cung đường phức tạp.

Bên trong khoang nội thất, RAV4 2026 mang lại cảm giác rộng rãi và thực dụng với nhiều không gian chứa đồ được bố trí hợp lý. Cả hai phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí 12,9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hàng ghế sau có thể gập phẳng linh hoạt. Riêng bản LTD được bổ sung thêm các tiện nghi cao cấp như ghế da, màn hình hiển thị HUD và gương chiếu hậu chống chói tự động, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Về vận hành, cả hai phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện và pin lithium-ion, tổng công suất hệ thống đạt 239 mã lực, truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động E-Four AWD. Hệ thống này đi kèm hộp số e-CVT và bình nhiên liệu dung tích 55 lít, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố then chốt trong phân khúc crossover hiện nay.

Toyota cũng trang bị cho RAV4 2026 đầy đủ các công nghệ an toàn với hệ thống túi khí toàn diện, lốp dự phòng và gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên cả hai phiên bản. Bản LTD còn có thêm hệ thống đèn pha thích ứng, giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng.

Theo công bố, Toyota Philippines phân phối hai phiên bản cho Toyota RAV4 2026 gồm 2.5 ADV HEV AWD CVT (Adventure) với giá 2.183.000 peso (khoảng 957 triệu đồng) và 2.5 LTD HEV AWD CVT (Limited) có giá 2.499.000 peso (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Toyota RAV4 là mẫu xe được nhiều người dùng quan tâm nhưng chưa được phân phối chính hãng. Khả năng RAV4 xuất hiện tại nước ta trong tương lai là không cao bởi mẫu SUV chủ yếu được sản xuất tại Bắc Mỹ và Nhật Bản, nếu đưa về nước sẽ phải chịu thuế nhập khẩu cao.