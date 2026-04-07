Môtô địa hình 693cc, trang bị hiện đại, giá hơn 220 triệu đồng

(GLO)-Moto Morini X-Cape 700 2026 vừa ra mắt tại Malaysia, gây chú ý với thiết kế đậm chất adventure, động cơ mạnh mẽ và loạt trang bị cao cấp trong tầm giá khoảng 220 triệu đồng.

Moto Morini X-Cape 700 2026 đã chính thức được phân phối tại thị trường Malaysia với mức giá khoảng 33.800 Ringgit (tương đương 220,84 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc adventure tầm trung.

Trước đó, phiên bản cao hơn là Moto Morini X-Cape 750 cũng đã được giới thiệu với giá 38.888 Ringgit (khoảng 254,08 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, phí và bảo hiểm), đi kèm chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km.

Về thiết kế, X-Cape 700 2026 mang phong cách adventure đặc trưng với ngoại hình cao ráo, cứng cáp và sẵn sàng chinh phục nhiều dạng địa hình. Xe có ba tùy chọn màu gồm đen đá, đỏ vortex và trắng năng động, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao pha chất bụi bặm. Các chi tiết như kính chắn gió lớn, bảo vệ tay lái và khung bảo vệ động cơ giúp tăng độ an toàn khi vận hành trên địa hình phức tạp.

Xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh dung tích 693cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 73,75 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 68,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, kết hợp ly hợp chống trượt FCC và hệ truyền động xích, mang lại khả năng vận hành linh hoạt cả trong đô thị lẫn off-road.

Hệ thống khung gầm được đầu tư với phuộc trước hành trình ngược Marzocchi có thể điều chỉnh và giảm xóc sau KYB dạng đơn. Hành trình giảm xóc đạt 165mm phía trước và 160mm phía sau, cùng khoảng sáng gầm 190mm, giúp xe dễ dàng vượt chướng ngại vật.

Về an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh Brembo với đĩa đôi 298mm phía trước cùng kẹp phanh 4 piston, trong khi phía sau là đĩa 255mm và kẹp phanh 2 piston. ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Bộ mâm nan hoa kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp 110/90 và 150/70, phù hợp cho cả đường nhựa lẫn địa hình hỗn hợp.

Trang bị công nghệ trên X-Cape 700 cũng khá nổi bật với màn hình TFT-LCD 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, cùng cổng sạc USB Type-A và Type-C. Ngoài ra, xe còn tích hợp các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát lực kéo, chế độ lái tùy chọn và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Đáng chú ý, xe được trang bị sẵn bộ hành lý gồm hai thùng hông và một thùng top box phía sau, phù hợp cho các chuyến đi dài. Moto Morini X-Cape 700 có trọng lượng 233kg, bình xăng 18 lít và chiều cao yên 840mm, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng yêu thích dòng xe adventure.