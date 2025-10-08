Tổng thống Nga tuyên bố giành thêm 5.000km² lãnh thổ Ukraine

(GLO)- Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km2 lãnh thổ ở Ukraine trong năm 2025, đồng thời vẫn giữ thế chủ động chiến lược trên chiến trường.

Phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga ngày 7-10, Tổng thống Putin cho biết lực lượng Ukraine đang rút lui trên toàn bộ các mặt trận. Ông nói rằng Ukraine đang tìm cách tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó sẽ không giúp thay đổi cục diện của cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga vào ngày 7-10. Ảnh: Kremlin

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, “Vào thời điểm này, lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược”, ông Putin phát biểu tại cuộc họp ở tây bắc nước Nga, gần thành phố St. Petersburg, theo biên bản ghi chép từ Điện Kremlin. “Năm nay, chúng ta đã giành quyền kiểm soát gần 5.000 km2 lãnh thổ, cụ thể là 4.900 km2 và 212 khu định cư”.

Tại cuộc họp, tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga - cho biết, lực lượng Nga đang "tiến quân trên hầu hết mọi hướng" của tiền tuyến dài 1.250 km, bất chấp việc lực lượng Ukraine tìm mọi cách làm chậm bước tiến của Nga.

Theo ông Gerasimov, giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra ở Pokrovsk và các khu vực hướng về Dnipropetrovsk. Cùng lúc đó, lực lượng Nga đang tiến về các thành phố chủ chốt Siversk và Kostyantynivka thuộc chiến trường chính Donetsk, tiến về phía nam tại các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Trong phát biểu kết thúc cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi kể từ khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào tháng 2-2022, với mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” quốc gia láng giềng Ukraine.

Ông Putin tuyên bố Nga phải bảo đảm “hoàn thành vô điều kiện tất cả các mục tiêu mà lực lượng vũ trang đang hướng tới trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt".

Theo các nguồn tin phía Ukraine, lực lượng nước này đã giành được một số thắng lợi ở vùng Donetsk, đặc biệt là quanh thị trấn Dobropillia, gần trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết quân đội Ukraine đã giành lại một số khu vực ở vùng biên giới Sumy, nơi lực lượng Nga trước đó thiết lập chỗ đứng.

Ukraine chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. Quân đội Ukraine vào tháng 8 cho rằng các đợt tấn công gần đây của Nga là thất bại và lực lượng Nga không kiểm soát thêm được thành phố lớn nào của Ukraine trong năm 2025.