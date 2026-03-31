Tin thế giới tối 31-3: Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ

(GLO)- Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ; Ba tàu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz; Tổng thống Pháp thăm chính thức Nhật Bản; Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-3.

Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-3 đăng video dài 31 giây ghi lại hàng loạt vụ nổ lớn làm rực sáng bầu trời đêm tại một thành phố, kèm theo những đám cháy lớn và cột khói bốc cao. Lãnh đạo Mỹ không đăng bình luận, cũng không công bố thời gian và địa điểm ghi hình.

Số lượng vụ nổ nối tiếp nhau và nhiều mảnh vụn bắn lên cao cho thấy có thể đã xảy ra hiện tượng nổ dây chuyền.

Loạt vụ nổ trong video được ông Trump công bố hôm 31-3. Video: TruthSocial/realDonaldTrump

Dựa trên các dấu hiệu nhận diện địa lý, đài CNN cho rằng sự việc xảy ra tại thành phố Isfahan, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền trung Iran. Wall Street Journal dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ cho biết quân đội nước này đã sử dụng nhiều quả bom xuyên hầm, mỗi quả nặng gần một tấn, để tấn công một kho đạn ở Isfahan.

Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về thông tin.

Hãng thông tấn Fars News của Iran sau đó dẫn lời Akbar Salehi, quan chức an ninh thuộc Văn phòng Tỉnh trưởng Isfahan, xác nhận một số cơ sở quân sự tại thành phố đã bị nhắm mục tiêu, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Giới chức địa phương đang làm rõ quy mô thiệt hại và thương vong trong sự việc.

Lính dù Mỹ bắt đầu triển khai ở Trung Đông

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết lực lượng lính dù triển khai ở Trung Đông sẽ gồm một lữ đoàn chiến đấu, một phần bộ chỉ huy sư đoàn cùng các đơn vị hậu cần và hỗ trợ. Không rõ địa điểm đóng quân của lực lượng này.

Binh sĩ Sư đoàn Dù 82 Mỹ diễn tập tại căn cứ Fort Polk, bang Louisiana, tháng 11-2022. Ảnh: US Army

Một trong hai quan chức thêm rằng Mỹ chưa ra quyết định về đổ quân vào Iran, song động thái triển khai một phần Sư đoàn Dù 82 sẽ giúp tăng cường lực lượng cho những chiến dịch ở khu vực trong tương lai.

Báo New York Times hôm 23-3 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết lữ đoàn được xem xét điều tới Trung Đông là "Lực lượng Phản ứng Tức thời", gồm khoảng 3.000 quân nhân và có khả năng sẵn sàng lên đường đến mọi nơi trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh.

Ba tàu Trung Quốc an toàn đi qua eo biển Hormuz

Ngày 31-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, sau khi phối hợp với các bên liên quan, 3 tàu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Tàu chở dầu neo ngoài khơi đảo Qeshm trên eo biển Hormuz. Ảnh: Middle East Eye/TTXVN

Dữ liệu theo dõi hàng hải do Marine Traffic công bố cùng ngày cũng cho thấy 2 trong số 3 tàu nói trên, gồm các tàu container CSCL Indian Ocean và CSCL Arctic Ocean thuộc Tập đoàn vận tải biển Cosco của Trung Quốc, đã đi qua eo biển Hormuz thành công. Tàu CSCL Indian Ocean đi qua eo biển Hormuz vào khoảng 9h14 ngày 30-3 và 27' sau đó thì tàu CSCL Arctic Ocean cũng đi qua. Cả 2 tàu này di chuyển gần đảo Larak do Iran kiểm soát và đang trên hành trình tới cảng Port Klang của Malaysia.

Hiện thông tin về tàu thứ ba chưa được tiết lộ.

Trong một thông báo, tập đoàn vận tải biển Cosco cho biết đã tiếp nhận trở lại các đơn hàng vận chuyển từ châu Á tới một số quốc gia vùng Vịnh, sau 4 tuần tạm ngừng trước đó do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Pháp thăm chính thức Nhật Bản

Ngày 31-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã đến Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản, kéo dài đến hết ngày 1-4.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 2 từ phải) và phu nhân Brigitte Macron (phải) tham quan phòng trưng bày Ginza Motoji cùng nghệ sĩ dệt may Nhật Bản Kunihiko Moriguchi (giữa) tại Tokyo vào ngày 31-3-2026. Ảnh: AFP

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 4 của ông Macron kể từ khi nhậm chức Tổng thống Pháp vào năm 2017. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang có những bất đồng với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump về việc hỗ trợ Ukraine, cũng như tình hình ở Iran, và Pháp đang giữ chức Chủ tịch Nhóm các nước phát triển G7 năm 2026.

Tổng thống Macron sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào ngày 1-4 và trọng tâm hội đàm sẽ là việc liệu Nhật Bản có thể xây dựng quan hệ đối tác với châu Âu trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông hay không. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng thủ không gian và phát triển các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới.

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng

Ngày 30-3, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo Luật chống tội phạm mạng nhằm triệt phá tệ nạn lừa đảo trực tuyến.

Dự luật này gồm 5 chương và 24 điều, quy định 5 tội danh hình sự mới, bao gồm lừa đảo trên không gian mạng, tổ chức hoặc cầm đầu các trung tâm lừa đảo, tuyển mộ hoặc đào tạo cá nhân phạm tội, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, tiến hành các phương thức rửa tiền mới.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo Luật chống tội phạm mạng. Ảnh: VOV

Theo Bộ Tư pháp Campuchia, dự luật này xác định hoạt động lừa đảo trực tuyến là các tội danh hình sự để làm cơ sở cho các nỗ lực chống tội phạm mạng hiệu quả hơn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự công cộng và tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm.

Từ năm 2025 đến nay, các cơ quan chức năng Campuchia đã triệt phá 236 cơ sở lừa đảo trực tuyến, truy tố 79 vụ, kết án gần 700 kẻ chủ mưu và đồng phạm thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Thủ tướng Hun Manet đã cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn tội phạm mạng vào tháng 4 năm nay và sẽ không để Campuchia trở thành nơi trú ẩn cho tội phạm mạng.