Tin thế giới sáng 31-3: Iran thu phí các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz

(GLO)- NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ; Iran thu phí các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz; Tàu Nga chở 100.000 tấn dầu thô đến Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-3.

NATO tuyên bố đánh chặn tên lửa của Iran hướng về phía Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30-3 thông báo trên mạng xã hội X rằng một “đạn đạo được xác định phóng từ Iran và đã đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ” đã bị các hệ thống phòng không của NATO triển khai tại khu vực Đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa.

Đây là lần thứ tư một vật thể nghi là đạn đạo của Iran bị hệ thống phòng thủ của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh chặn.

Tên lửa Fateh của Iran. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh mọi “biện pháp cần thiết đang được thực hiện một cách kiên quyết và không do dự đối với bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào lãnh thổ và không phận của chúng tôi”.

Sau đó, người phát ngôn NATO Allison Hart xác nhận liên minh quân sự này đã “đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo của Iran” hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định NATO sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo vệ các đồng minh.

Trước đó, phía Iran từng phủ nhận việc phóng tên lửa về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran thu phí các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz

Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật nhằm chính thức áp đặt phí quá cảnh đối với các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, qua đó luật hóa hệ thống thu phí mà các cơ quan chức năng Iran đã triển khai trên thực tế theo hình thức tạm thời kể từ đầu tháng 3.

Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển từ 20 đến 25% lượng dầu mỏ của thế giới - đã bị "đóng cửa" kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra. Ảnh: Getty Images

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 30-3 cho biết, thông tin nêu trên được các hãng tin Tasnim và Fars có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng tải cùng ngày.

Dự luật do Ủy ban Các vấn đề dân sự của Quốc hội soạn thảo, về mặt pháp lý khẳng định “chủ quyền, kiểm soát và giám sát” của Tehran đối với Eo biển Hormuz, đồng thời tạo ra một nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.

Nghị sĩ Mohammadreza Rezaei Kouchi, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề dân sự thuộc Quốc hội Iran, mô tả động thái này theo hướng thương mại đơn thuần.

Ông Kouchi nói: “Quốc hội đang theo đuổi kế hoạch chính thức hóa chủ quyền, kiểm soát và giám sát của Iran đối với eo biển Hormuz, đồng thời tạo ra nguồn thu từ việc thu phí”.

Liên quan tới vấn đề này, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS cho biết thêm các khoản phí quá cảnh dự kiến sẽ được thanh toán bằng đồng rial của Iran.

Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng

Ngày 30-3, Ủy ban Châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên cân nhắc việc cắt giảm sử dụng dầu và khí đốt, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm chuẩn bị cho "sự gián đoạn kéo dài" đối với nguồn cung năng lượng từ cuộc chiến ở Trung Đông.

Một trạm xăng ở Riga, Latvia. Ảnh: THX/TTXVN

Yêu cầu này, được đưa ra bởi Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen, phản ánh nỗi lo ngại rằng cuộc xung đột đang chuyển biến từ một vấn đề về giá cả sang một cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng toàn diện, mang lại những hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.

Trong một bức thư gửi tới các bộ trưởng năng lượng quốc gia, ông Jorgensen cho biết các chính phủ nên cân nhắc "các biện pháp tiết kiệm nhu cầu tự nguyện, với sự chú ý đặc biệt đến lĩnh vực giao thông vận tải". Điều đó có thể đồng nghĩa với việc các chính phủ yêu cầu công dân lái xe hoặc di chuyển bằng đường hàng không ít hơn để tiết kiệm nhiên liệu cho các mục đích thiết yếu hơn.

Các bộ trưởng năng lượng châu Âu sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 31-3 để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Tàu Nga chở 100.000 tấn dầu thô đến Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu

Bộ Giao thông Vận tải Nga tối 30-3 đã xác nhận việc tàu Anatoly Kolodkin cập cảng Matanzas ở Cuba và đang chờ dỡ hàng. Đây là con tàu chở theo 100.000 tấn dầu thô, được Moscow cung cấp cho La Havana trong khuổn khổ viện trợ nhân đạo.

Tàu Anatoly Kolodkin của Nga. Ảnh: MarineTraffic.com

"Chúng tôi đã nêu ra vấn đề này trong các cuộc trao đổi với Mỹ. Nga luôn coi việc hỗ trợ Cuba như là trách nhiệm đối với bạn bè. Chúng tôi không thể làm ngơ trước khó khăn của người dân Cuba và sẽ tìm cách cung cấp thêm nhiên liệu cho họ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng vì kế hoạch gây sức ép của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo giới quan sát, số dầu của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng 9-10 ngày. Lượng dầu thô này sẽ được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 30-3 đã nói với tờ New York Times rằng ông "không có vấn đề" với việc tàu chở dầu Nga tới Cuba. Đây là một phát biểu đáng chú ý, bởi tàu Anatoly Kolodkin vốn nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, EU và Anh vì cuộc xung đột Ukraine.

Du khách đổ về thủ đô Washington ngắm hoa anh đào nở rộ

Thủ đô Washington của Mỹ những ngày cuối tháng 3 này đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất trong năm khi hàng nghìn cây hoa anh đào đồng loạt nở rộ, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về chiêm ngưỡng. Theo ước tính, có khoảng 1,5 triệu người đến thủ đô Mỹ mỗi năm vào dịp này.

Người dân đi thuyền ngắm hoa đào quanh hồ Tidal Basil

Hoa anh đào bên đài tưởng niệm Jefferson