Tin thế giới sáng 30-3: Israel báo động khẩn sau sự cố rò rỉ hóa chất tại Neot Hovav do tên lửa Iran

(GLO)- Israel báo động khẩn sau sự cố rò rỉ hóa chất tại Neot Hovav do tên lửa Iran; Cơ sở hạt nhân Iran hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel; Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-3.

Israel báo động khẩn sau sự cố rò rỉ hóa chất tại Neot Hovav do tên lửa Iran

Vụ tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran nhằm vào miền Nam Israel đã gây ra sự cố nghiêm trọng tại khu công nghiệp Neot Hovav - trung tâm hóa chất lớn của nước này.

Dù không bị đánh trúng trực tiếp, một mảnh vỡ tên lửa đã rơi vào cơ sở trong khu vực, gây cháy lớn và làm rò rỉ các vật liệu nguy hại, buộc giới chức Israel phải phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Ynetnews

Tuy nhiên, mối lo lớn hơn không nằm ở thương vong tức thời mà ở nguy cơ phát tán hóa chất độc hại ra môi trường xung quanh. Khu công nghiệp Neot Hovav, nằm gần thành phố Beersheba, là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất hóa chất, dược phẩm và các cơ sở xử lý chất thải nguy hại quy mô quốc gia. Đây được xem là một trong những khu vực nhạy cảm nhất về môi trường tại Israel, do thường xuyên lưu trữ và xử lý các chất độc có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu xảy ra sự cố.

Theo lực lượng cứu hỏa và cứu nạn, vụ tấn công đã làm rò rỉ các hóa chất nguy hiểm từ cơ sở bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, các đội chuyên trách xử lý vật liệu nguy hại cùng lực lượng giám sát môi trường đã nhanh chóng được triển khai để đo nồng độ độc chất trong không khí và đánh giá phạm vi ảnh hưởng. Ba đội ứng phó chuyên biệt đã trực tiếp xử lý điểm rò rỉ, nỗ lực bịt kín các bể chứa bị hư hại và ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Cơ sở hạt nhân Iran hư hại nặng nề sau cuộc không kích của Israel

Quân đội Israel xác nhận việc đánh trúng một lò phản ứng nước nặng và một nhà máy chế biến uraniumở miền Trung Iran.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 29-3 cho biết, nhà máy sản xuất nước nặng của Iran tại Khondab đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động sau khi bị không kích 2 ngày trước đó.

Israel ném bom các cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: Mehr

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, IAEA nói rằng, cơ sở này không chứa vật liệu hạt nhân được khai báo.

Quân đội Israel xác nhận việc đánh trúng một lò phản ứng nước nặng và một nhà máy chế biến uranium ở miền Trung Iran vào hôm 27-3. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết Không quân nước này đã tấn công nhà máy nước nặng ở Arak, đồng thời mô tả địa điểm này là cơ sở sản xuất plutonium then chốt cho vũ khí hạt nhân của Tehran.

Truyền thông Iran trước đó đưa tin, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng khu phức hợp nước nặng Khondab, nhưng khẳng định không gây ra thương vong hay rò rỉ phóng xạ từ địa điểm này.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Họp ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Ả rập Xê út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang xung đột Trung Đông. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuần trước nói rằng giới chức Mỹ đang nỗ lực sắp xếp một cuộc họp tại Pakistan để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh với Iran.

“Pakistan sẽ vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới, nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc xung đột đang diễn ra”, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho hay trong một tuyên bố khi kết thúc vòng tham vấn thứ hai giữa 4 nước tại Islamabad hôm 29-3.

Ông Dar cũng cho biết ông đã thông báo cho các bộ trưởng đến thăm về triển vọng của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, đồng thời cho biết thêm rằng các ngoại trưởng Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cũng đã bày tỏ “sự ủng hộ hoàn toàn” đối với sáng kiến ​​này.

Thủ tướng Israel yêu cầu quân đội tiếp tục mở rộng chiến dịch ở miền Nam Liban

Thủ tướng Israel hôm 29-3 đã yêu cầu quân đội nước này mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền Nam Liban, nhằm đảm bảo an ninh biên giới phía Bắc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị quân đội mở rộng thêm vùng an ninh hiện có tại miền Nam Liban, để ngăn chặn mối đe dọa xâm lược và đẩy lùi hỏa lực tên lửa chống tăng ra khỏi biên giới.

Quân đội Israel tuần trước đã tuyên bố sẽ mở rộng “vùng đệm” tại miền Nam Liban đến sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km. Hiện chưa rõ ông Benjamin Netanyahu đang ám chỉ khu vực này hay việc chiếm thêm lãnh thổ.

Sau gần 1 tháng khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát, đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng ở Liban, trong đó có trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế. Trong khi 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Nam Liban.