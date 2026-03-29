Tin thế giới sáng 29-3: Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

(GLO)- Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran; Houthi phát động đợt tấn công thứ hai vào Israel kèm theo tuyên bố cứng rắn; Nghị sĩ Nga thăm Mỹ lần đầu sau 12 năm, thảo luận về Ukraine và nới lỏng hạn chế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-3.

Israel không kích tổ hợp vũ khí hải quân tại Tehran

Quân đội Israel cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công trụ sở Tổ chức Công nghiệp Hàng hải của Iran, đồng thời nói thêm rằng cuộc không kích này là một phần trong làn sóng tấn công được thực hiện trong đêm 27, rạng sáng 28-3.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của Israel xuống thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ: "Trụ sở này chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất nhiều loại vũ khí hải quân, bao gồm tàu nổi và tàu ngầm, thiết bị có người lái và thiết bị không người lái, cũng như động cơ và vũ khí."

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng không nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Iran, tuy nhiên nguồn tin y tế cho biết đã có 6 người bị thương nhẹ và khiến một số ngôi nhà ở thành phố Kafr Qassem, miền Trung Israel, bị hư hỏng.

Houthi phát động đợt tấn công thứ hai vào Israel kèm theo tuyên bố cứng rắn

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, xác nhận rằng nhóm này đã thực hiện làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào Israel bằng một “loạt tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV)”, nhắm vào các địa điểm quân sự trọng yếu.

Vệt tên lửa trên bầu trời Jerusalem khi vật thể bay hướng về miền Trung Israel, ngày 27-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một bài phát biểu được phá trên truyền hình, ông Saree tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi Israel “chấm dứt các cuộc tấn công và hành động gây hấn”.

Nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng lực lượng Houthi, nhóm vũ trang thân Iran tại Yemen đã tấn công Israel lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau khi bắt đầu tham gia vào cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran hôm 28-3 bằng việc phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào Iran.

Iran tuyên bố tấn công kho hệ thống chống UAV của Ukraine tại UAE

Quân đội Iran ngày 28-3 tuyên bố đã tấn công và phá hủy một kho chứa hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), mà Tehran cho là được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Mỹ trong khu vực.

Một máy bay không người lái đánh chặn Sting của công ty Wild Hornets của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, mục tiêu trên nằm tại Dubai và bị tấn công trong khuôn khổ các đòn đánh nhằm vào những địa điểm mà Iran cho là có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgiy Tykhy khẳng định đây là “thông tin sai sự thật,” đồng thời cáo buộc Iran tiến hành chiến dịch tuyên truyền sai lệch.

Nghị sĩ Nga thăm Mỹ lần đầu sau 12 năm, thảo luận về Ukraine và nới lỏng hạn chế

Ảnh: Reuters

Trong hai ngày qua, Đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga đã có chuyến thăm tới Washington, đánh dấu lần đầu tiên hai bên tiếp xúc trực tiếp cấp nghị viện kể từ năm 2014.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép chuyến thăm thông qua cơ chế miễn trừ tạm thời, giúp các nghị sĩ Nga đang bị trừng phạt có thể nhập cảnh hợp pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nghị sĩ Nga đã gặp gỡ một số thành viên Quốc hội Mỹ, chuyên gia và đại diện các tổ chức nghiên cứu.

Hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, ổn định chiến lược, cũng như triển vọng cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, khả năng khôi phục các chuyến bay thẳng Nga - Mỹ, nới lỏng một số hạn chế kinh tế và xử lý vấn đề tài sản Nga bị đóng băng cũng được các bên quan tâm thảo luận.

Biểu tình “No King” diễn ra trên toàn nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump

Hàng triệu người đã xuống đường tại hơn 3.000 thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ trong ngày 28-3 để tham gia các cuộc biểu tình thuộc phong trào “No King”, nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump và các chính sách của chính quyền hiện nay.

Biểu tình No King tại Washington. Ảnh: VOV

Theo các nhà tổ chức, đây có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump. Phong trào “No King” được khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái, với mục tiêu gửi thông điệp phản đối điều mà họ gọi là “tình trạng hỗn loạn kéo dài” trong hoạt động điều hành của chính quyền.

Người biểu tình bày tỏ phản đối nhiều vấn đề, từ việc sử dụng lực lượng liên bang trong thực thi luật nhập cư, các vụ việc gây tranh cãi liên quan đến lực lượng thực thi pháp luật, cho tới chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Các thành viên của liên minh tổ chức biểu tình cho rằng người dân Mỹ đang ngày càng lên tiếng trước những chính sách mà họ cho là gây chia rẽ và bất ổn.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí hòa bình, không ghi nhận các vụ bạo lực đáng kể. Người tham gia mang theo biểu ngữ, hô khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động tập thể nhằm thể hiện quan điểm chính trị.