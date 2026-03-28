Tin thế giới sáng 28-3: Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran

(GLO)- Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn về việc đi lại qua eo biển Hormuz; Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran; Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Mỹ-Iran đã nối lại đàm phán gián tiếp... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-3.

Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn về việc đi lại qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27-3 cho biết buộc 3 tàu container mang các quốc tịch khác nhau phải quay đầu khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Ảnh minh họa: News.ru.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang tin tức Sepah News, IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ “cấm cửa” các tàu đến và đi từ các cảng của những quốc gia mà Tehran coi là “đồng minh và bên ủng hộ” Mỹ và Israel.

Lực lượng này nhấn mạnh mọi hoạt động vận chuyển hàng hải liên quan đến các đối tượng trên, dù đi qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm.

Iran đã cho phép tổng cộng 26 tàu di chuyển qua Hormuz kể từ khi tuyên bố kiểm soát eo biển này. Hầu hết các tàu được đi qua thuộc sở hữu của Hy Lạp và Trung Quốc. Ngoài ra còn có các tàu của Ấn Độ, Pakistan và Syria.

Liên hợp quốc vào cuộc kiềm chế khủng hoảng Eo biển Hormuz

Ngày 27-3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres đã thành lập một nhóm đặc trách để xây dựng và đề xuất các cơ chế kỹ thuật được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo phát sinh liên quan tới vấn đề Eo biển Hormuz.

Các xuồng quân sự Iran di chuyển quanh một tàu chở dầu trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 17-2. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric nêu rõ: "Việc gián đoạn thương mại hàng hải qua Eo biển Hormuz có nguy cơ tạo ra các hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến nhu cầu nhân đạo và sản xuất nông nghiệp trong những tháng tới".

Quan chức này nhấn mạnh việc xây dựng cũng như vận hành cơ chế cho vấn đề Eo biển Hormuz sẽ được thực hiện dưới sự tham vấn chặt chẽ với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có liên quan đồng thời dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia và các khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Ông Dujarric cũng khẳng định việc xây dựng thành công cơ chế trên sẽ tạo ra sự tin tưởng về cách tiếp cận ngoại giao đối với xung đột Trung Đông hiện nay, qua đó mở đường cho một giải pháp chính trị rộng lớn hơn về vấn đề này.

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28-3 cho biết: Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters/TTXVN



Phát biểu sau cuộc họp với các đối tác Nhóm G7 tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chiến dịch đang diễn ra “đúng hoặc vượt tiến độ” và có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông thừa nhận Mỹ vẫn triển khai thêm binh sĩ tới khu vực nhằm tạo “sự linh hoạt tối đa” cho Tổng thống trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết, các nước châu Âu và châu Á cần đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Ông cho rằng, nhiều quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này hơn Mỹ và cần chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Mỹ-Iran đã nối lại đàm phán gián tiếp

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết: Vào ngày 27-3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại thông qua các bên trung gian, bao gồm Pakistan, với sự tích cực hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo điều kiện liên lạc.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh:

Tuy nhiên, ông cho biết cả hai bên đã thay đổi lập trường so với các cuộc đàm phán trước khi chiến tranh giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào hôm 28-2, đặc biệt sau những thiệt hại bên trong Iran.

Dù các cuộc đối thoại vẫn đang diễn ra, ông Fidan cho rằng vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng sâu sắc, đặc biệt từ phía Iran, do các thất bại ngoại giao trước đây.

Theo ông Fidan, mục tiêu trước mắt của Ankara là chấm dứt xung đột, ngăn chặn lan rộng và tránh để Thổ Nhĩ Kỳ bị cuốn vào trực tiếp. Ông Fidan cảnh báo rằng leo thang thêm nữa có nguy cơ gây ra bất ổn khu vực lâu dài, với tác động tương tự như thiệt hại môi trường kéo dài.

Ả rập Xê út - Ukraine ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine và Ả rập Xê út đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, đặt nền tảng cho các thương vụ đầu tư trong tương lai.

"Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út đã đạt thỏa thuận quan trọng về hợp tác quốc phòng. Văn kiện này được ký trước thềm cuộc gặp của chúng tôi với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Jeddah ngày 27-3. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này thiết lập nền tảng cho các hợp đồng, hợp tác công nghệ và đầu tư giữa hai nước trong tương lai.

Ông Zelensky đến Ả rập Xê út ngày 26-3 trong chuyến thăm không thông báo trước đến các nước vùng Vịnh, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho Ukraine trong chiến sự với Nga. Washington Post cùng ngày đưa tin Mỹ đang cân nhắc chuyển hướng nguồn cung vũ khí vốn dành cho Ukraine sang Trung Đông, khi cuộc xung đột với Iran đang gia tăng áp lực lên kho đạn dược của Washington.

Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi

Ngày 27-3, Chính phủ Áo đã phê duyệt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội trên toàn quốc đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Đồng thời đưa ra kế hoạch cải cách chương trình giảng dạy Trung học phổ thông, nhằm tăng cường kiến ​​thức về truyền thông và giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu từ năm học tới.

Áo thông qua lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ em dưới 14 tuổi. Ảnh: Getty Images

Lệnh cấm sẽ được thực thi ở cấp độ quốc gia và Áo tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các biện pháp tương tự trên khắp Liên minh châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Alexander Proll cho biết: Một đề xuất mới nhằm triển khai các yêu cầu kỹ thuật giới hạn độ tuổi, sẽ được trình bày vào cuối tháng 6, sử dụng các phương pháp có thể xác minh được độ tuổi của người dùng mà không xâm phạm quyền riêng tư.

Chính phủ Áo đã bác bỏ việc ban hành chính sách bắt buộc người dùng mạng xã hội sử dụng tên thật, nhưng cam kết sẽ tăng cường các hoạt động thực thi pháp luật, đối với việc lạm dụng dữ liệu người dùng. Đồng thời thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nền tảng mạng xã hội và chính quyền, để giải quyết các vấn nạn trực tuyến.