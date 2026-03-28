Ông Balendra Shah trở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Nepal

(GLO)- Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Shah được tổ chức trang trọng với sự kết hợp của nhiều nghi lễ tôn giáo truyền thống, trong đó có nghi thức thổi tù và "shankhnaad", cùng các nghi lễ cầu nguyện do các giáo sĩ Hindu và các nhà sư Phật giáo chủ trì.

Ngày 27-3, tại Phủ Tổng thống Nepal, ông Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 47 của nước này dưới sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel.

Ông Balendra Shah (phải) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal tại buổi lễ ở Kathmandu ngày 27-3-2026. Nguồn: THX/TTXVN

Ông Balendra Shah, sinh năm 1990, trở thành một trong những Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia vùng Himalaya.

Ông nhậm chức theo quy định Hiến pháp sau khi đảng Rastriya Swatantra (RSP) giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 5-3 với việc đạt được 182/275 ghế, vượt xa các đảng truyền thống như Quốc đại Nepal (38 ghế) và đảng Cộng sản Nepal-Marxist Leninist thống nhất CPN-UML (25 ghế).

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Shah là một kỹ sư kết cấu và từng được biết đến như một nghệ sĩ rap nổi tiếng. Sau đó, ông gây tiếng vang lớn khi đắc cử Thị trưởng Kathmandu vào năm 2022. Qua đó từng bước khẳng định vị thế chính trị và hình ảnh của một nhà lãnh đạo trẻ, khác biệt với giới chính trị truyền thống.

Ông Shah nổi lên như một tiếng nói có ảnh hưởng trong làn sóng bất ổn do thanh niên dẫn dắt hồi tháng 9-2025 - cuộc nổi dậy đã khiến chính phủ tiền nhiệm sụp đổ. Dù không trực tiếp tham gia các cuộc biểu tình, ông đã công khai bày tỏ sự đồng cảm với yêu cầu thay đổi của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Thông điệp cải cách, chống tham nhũng và phản đối chủ nghĩa gia đình trị của ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, đặc biệt là giới trẻ.

Trước khi nhậm chức, ông Shah còn phát hành một ca khúc mang thông điệp lạc quan về tương lai đất nước, thu hút hàng triệu lượt xem, phản ánh phong cách chính trị khác biệt của nhà lãnh đạo trẻ này.

Ngay sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Shah đã nhanh chóng thành lập nội các gồm 16 thành viên, kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công nghiệp do ông nắm giữ, một số vị trí chủ chốt mới được bổ nhiệm gồm ông Swarnim Wagle giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính; ông Sudhan Gurung làm Bộ trưởng Nội vụ; ông Shishir Khanal giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao và bà Sobita Gautam làm Bộ trưởng Tư pháp. Nội các mới tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển đô thị, năng lượng và giáo dục.

Việc ông Shah trở thành Thủ tướng được nhận định là sự phản ánh rõ nét mong muốn đổi mới mạnh mẽ của cử tri Nepal, đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn điều hành mới với trọng tâm là cải cách quản trị, ổn định chính trị và khôi phục niềm tin công chúng.

Theo các nhà quan sát, trong nhiệm kỳ này, tân Thủ tướng Nepal sẽ phải xử lý những thách thức trong ổn định quốc gia, đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ dầu và khí đốt nấu ăn bị gián đoạn bởi xung đột Trung Đông; tạo thêm việc làm; cân bằng mối quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc.