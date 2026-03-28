(GLO)- Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng 25 tỷ USD nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội, không lâu sau cuộc xung đột với Pakistan.

Ngày 27-3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ đã thông qua loạt đề xuất mua sắm quốc phòng quy mô lớn trị giá khoảng 2,38 ngàn tỷ rupee (tương đương 25 tỷ USD), như một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội.

Ấn Độ vừa phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 25 tỷ USD nhằm nâng cao toàn diện năng lực tác chiến.

Các hạng mục được “chấp thuận về sự cần thiết” bao trùm cả 3 quân chủng nhằm nâng cao toàn diện năng lực tác chiến-theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Theo thông báo chính thức, danh mục mua sắm gồm: hệ thống phòng không bánh xích, đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống thông tin liên lạc dung lượng cao, pháo Dhanush và các nền tảng giám sát trên không không phụ thuộc đường băng.

Những trang bị trên được kỳ vọng giúp tăng cường khả năng phòng không theo thời gian thực, duy trì thông tin liên lạc ổn định và nâng cao hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Lực lượng không quân Ấn Độ được bổ sung máy bay vận tải hạng trung thay thế đội bay cũ, cùng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, thiết bị bay không người lái tấn công và kế hoạch đại tu động cơ cho tiêm kích Su-30. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực vận tải chiến lược, phòng không nhiều tầng và khả năng tấn công chính xác.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được phê duyệt mua sắm phương tiện đệm khí hạng nặng để phục vụ tuần tra tốc độ cao, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm hậu cần ven biển.

Đáng chú ý, trong năm tài khóa 2025-2026, Ấn Độ đã phê duyệt 55 dự án quốc phòng với tổng trị giá khoảng 73 tỷ USD; và ký kết các hợp đồng mua sắm khoảng 25 tỷ USD cho 503 dự án. Đây là mức cao nhất trong một năm tài khóa cho thấy quyết tâm tăng tốc hiện đại hóa quân đội của Ấn Độ.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ukraine trong giai đoạn 2021-2025, chiếm 8,2% thị phần toàn cầu.

Ấn Độ đứng trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu về chi tiêu quân sự cùng với Mỹ, Nga, Anh và Trung Quốc.

Hiện, Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.