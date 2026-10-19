Tin thế giới tối 19-10: Iran cảnh báo sử dụng “cha của các loại tên lửa” nếu bị gây hấn

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Putin được cho là đề xuất thượng đỉnh 3 bên với lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc về Ukraine; Iran cảnh báo sử dụng tên lửa tấn công đối thủ; tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống 33% trước bầu cử giữa kỳ; cháy cỏ tại căn cứ quân sự Canada khiến 4 binh sĩ thiệt mạng...

Báo Mỹ: Ông Putin đề xuất thượng đỉnh 3 bên với lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 để thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine theo các điều kiện có lợi cho Moscow.

Theo Wall Street Journal ngày 18-10, đề xuất được ông Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 9-10. Điện Kremlin gợi ý tổ chức cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp, song chưa thống nhất cụ thể về việc gặp mặt và chương trình nghị sự. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump chưa chính thức đồng ý tham dự, nhưng có thể cởi mở với ý tưởng này.

Nhà Trắng cùng Đại sứ quán Nga và Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov trước đó cho rằng sáng kiến tổ chức đàm phán bên lề APEC nên xuất phát từ phía Trung Quốc nếu ông Trump xác nhận tham dự hội nghị.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và ông Putin có dấu hiệu ấm lên. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Washington đang gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận đầu hàng Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ giữa ông với chính quyền Mỹ sẽ cải thiện sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào đầu tháng 11.

Iran cảnh báo sử dụng “cha của các loại tên lửa” nếu bị gây hấn

Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Tehran đã sẵn sàng sử dụng loại vũ khí được gọi là “cha của các loại tên lửa” để tấn công hạ tầng năng lượng và các khoản đầu tư của đối thủ trong khu vực nếu hành động gây hấn tái diễn.

Theo truyền hình nhà nước Iran Press TV, ông Naqdi cảnh báo mọi bước đi sai lầm của đối phương sẽ khiến các cuộc tấn công thất bại và không còn đường lui. Ông đồng thời nhấn mạnh năng lực tên lửa và khả năng răn đe của lực lượng vũ trang Iran.

Truyền thông Iran cho biết tuyên bố này nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của các loại bom”, để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và hạt nhân của Iran.

MOAB là bom phi hạt nhân có sức công phá lớn của Mỹ, được giới thiệu năm 2003. Loại bom này nặng khoảng 9,8 tấn, dài 10 m, chứa tới 8 tấn thuốc nổ và được thiết kế để tấn công mục tiêu trên diện rộng.

Năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, quân đội Mỹ từng sử dụng MOAB nhằm vào mạng lưới đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp kỷ lục trước bầu cử giữa kỳ

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm còn 33%, trong khi Đảng Dân chủ gia tăng lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Theo khảo sát do The Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm 4 điểm phần trăm so với tháng 7 và giảm 8 điểm so với tháng 10-2025. Tỷ lệ ủng hộ các chính sách kinh tế của ông cũng giảm còn 28%, so với mức 33% hồi tháng 7.

Kết quả khảo sát cho thấy lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Đảng Dân chủ được công chúng tín nhiệm hơn Đảng Cộng hòa trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế. Có 65% người được hỏi cho rằng cuộc chiến giữa Washington và Tehran là “một sai lầm”, trong khi 75% nhận định nước Mỹ đang đi sai hướng, tăng 5 điểm phần trăm so với tháng 4.

Đáng chú ý, 48% người tham gia khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ xấu đi kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trong các cuộc thăm dò của The Washington Post và ABC News đối với các đời tổng thống Mỹ kể từ năm 1986.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, Đảng Dân chủ dẫn trước Đảng Cộng hòa 8 điểm phần trăm, cao hơn đáng kể so với khoảng cách 3 điểm hồi tháng 7.

Theo nhận định của truyền thông Mỹ, Đảng Cộng hòa vẫn có lợi thế về ngân sách quảng cáo chính trị. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bầu trong bầu cử giữa kỳ thường thấp hơn bầu cử tổng thống, khiến khả năng huy động lực lượng cử tri nòng cốt trở thành thách thức đối với đảng này. Vì vậy, Đảng Dân chủ có cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Cháy cỏ lan dữ dội tại căn cứ quân sự Canada, 4 binh sĩ thiệt mạng

Một đám cháy cỏ âm ỉ bất ngờ lan rộng tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta, Canada, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giới chức cho biết gió mạnh là yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh với tốc độ bất thường.

Ngày 18-10, giới chức Canada cho biết vụ cháy bắt đầu khoảng 16 giờ ngày 17-10, khi 85 binh sĩ đang huấn luyện chiến đấu cường độ cao, sử dụng đạn thật tại căn cứ. Gió giật lên tới 96 km/giờ khiến đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát; có thời điểm, ngọn lửa tiến thêm 1 km chỉ trong 30-60 giây.

Theo Thiếu tướng Wade Rutland, tư lệnh Sư đoàn 1 Canada, đây là diễn biến bất thường và rất nhanh. Ông cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, đồng thời loại trừ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài.

Bốn binh sĩ thiệt mạng được xác định là Trung sĩ Morgan Wong, Binh nhì Shaun Farrell, Binh nhì Aidan Goulding và Binh nhì Hayden Lykkemark. Thủ tướng Mark Carney mô tả đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong thời bình đối với quân đội Canada trên lãnh thổ nước này. Ông đã yêu cầu treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang để tưởng niệm những người thiệt mạng.

Giới chức cho biết 39 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 19 người được mô tả ở tình trạng nguy kịch. Các bệnh nhân được chăm sóc tại Edmonton, Wainwright, Calgary và Red Deer. Thủ hiến Alberta Danielle Smith cảnh báo nhiều người bị thương có thể cần điều trị chuyên sâu trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Khi đám cháy xảy ra, các binh sĩ đang chuẩn bị được triển khai đến Latvia, nơi Canada thực hiện một trong những chiến dịch quân sự quốc tế lớn nhất của nước này. Lực lượng cứu hỏa quân đội và dân sự đã ứng phó suốt đêm trong điều kiện khắc nghiệt; các kỹ thuật viên tìm kiếm và cứu nạn quân đội cũng được triển khai đến hiện trường.

Đám cháy đã vượt qua hàng rào căn cứ và lan sang khu vực lân cận. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết chưa ban hành lệnh sơ tán. Công tác điều tra nguyên nhân và ứng phó hậu quả vẫn đang được tiến hành.