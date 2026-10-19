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Thế giới

Bão Trudy suy yếu, Mexico vẫn đề phòng sóng lớn và mưa lũ

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, AP, Reuters)

(GLO)- Bão Trudy đang suy yếu nhanh và di chuyển xa bờ biển Mexico sau khi gây mưa lớn, gió mạnh tại một số khu vực ven Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm.

Theo bản tin của Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) lúc 3 giờ ngày 19-10 (10 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), tâm bão Trudy nằm cách thành phố Manzanillo khoảng 355 km về phía Tây Tây Bắc.

Sức gió duy trì tối đa giảm còn khoảng 130 km/giờ, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 11 km/giờ.

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Tuyến đường bị ngập sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Otis tại Acapulco, bang Guerrero, Mexico. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

NHC dự báo Trudy chuyển dần sang hướng Tây Tây Bắc hoặc Tây, tiếp tục rời xa đất liền Mexico và đi qua phía Nam bang Baja California Sur trong ngày 19 và 20-10.

Bão có thể suy yếu thành vùng áp thấp hậu nhiệt đới vào tối 20-10 theo giờ địa phương. Các cảnh báo và theo dõi bão đối với khu vực ven biển đã được dỡ bỏ.

Trước đó, hoàn lưu Trudy gây mưa lớn và gió mạnh dọc một phần bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.

Hải quân nước này yêu cầu người đi biển và cư dân ven bờ thận trọng trước nguy cơ sóng cao, nước sông dâng, ngập lụt và sạt lở.

Chính quyền bang Colima lưu ý đất đã ngấm nhiều nước sau các đợt bão liên tiếp, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại khi tiếp tục có mưa lớn.

Trong dự báo trước đó, NHC cảnh báo lượng mưa tại các khu vực ven biển thuộc Michoacan, Colima và Jalisco có thể đạt 100-200 mm, cục bộ khoảng 300 mm, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở tại địa hình dốc.

Sóng lớn do bão Trudy gây ra vẫn có thể ảnh hưởng bờ biển phía Tây Nam và miền Trung Mexico trong 2-3 ngày tiếp theo, gây nguy hiểm cho người dân và các hoạt động trên biển.

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