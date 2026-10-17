Tin thế giới tối 17-10: Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran tuyên bố siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz; Ukraine đề nghị EU viện trợ 300 tên lửa Patriot và 70 tỷ euro; Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine; cô giáo Mỹ dũng cảm giằng co với tay súng, góp phần ngăn thảm kịch trường học.

Iran tuyên bố siêu tàu dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17-10 tuyên bố một siêu tàu dầu chở hơn 2 triệu thùng dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz trong đêm 16-10 mà không được lực lượng này cho phép.

Các tuyến đường đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: CNN

Hải quân IRGC cáo buộc con tàu di chuyển trái phép, được quân đội Mỹ hỗ trợ và sử dụng các thủ đoạn như tắt hệ thống định vị, radar để vượt eo biển. Tuy nhiên, phía Iran không công bố tên tàu, chủ sở hữu, quốc tịch, thông tin thương vong hay mức độ thiệt hại.

Kênh truyền hình Press TV, có liên hệ với chính phủ Iran, sau đó đăng video được cho là do IRGC ghi lại, cho thấy một tàu dầu phát nổ và bốc cháy dữ dội. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) chưa bình luận về thông tin.

IRGC cảnh báo eo biển Hormuz đã bị đóng và những tàu cố tình phớt lờ quy định của Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tái bùng phát sau những bất đồng về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đến nay chưa đạt đột phá.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Mỹ mới chấp nhận một số điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, nhưng như vậy là chưa đủ. Ông khẳng định Tehran tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực.

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14-10, hai tàu hàng cũng bị chìm tại Hormuz, được cho là do trúng thủy lôi và tên lửa Iran.

Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-10 kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thêm vũ khí, tài chính và xem xét sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để giúp Kiev duy trì năng lực phòng thủ, vượt qua mùa đông và tiếp tục cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky đề nghị một gói hỗ trợ mùa đông, trong đó có 300 tên lửa đánh chặn Patriot nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga. Các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất được đánh giá có khả năng đánh chặn loại tên lửa này tương đối ổn định.

Tuy nhiên, việc huy động tên lửa từ các nước châu Âu gặp trở ngại. Tây Ban Nha lo ngại khả năng không được Mỹ bổ sung tên lửa trong tương lai, trong khi Hy Lạp quan ngại việc giảm kho dự trữ có thể bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh viện trợ quân sự, Tổng thống Ukraine kêu gọi EU xem xét xử lý khối tài sản Nga đang bị phong tỏa. Ý tưởng sử dụng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Nga tại EU để hỗ trợ Ukraine được đưa ra từ cuối năm 2025, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận giữa các nước thành viên.

Một số quốc gia lo ngại việc tịch thu tài sản có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng phản đối việc động đến số tài sản này.

Về tài chính, ông Zelensky cho biết cuộc xung đột sẽ tiêu tốn 155 tỷ euro trong năm 2027 và Ukraine cần EU hỗ trợ thêm ít nhất 70 tỷ euro để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của EU, đồng thời nhấn mạnh vai trò của một liên minh đủ quyết đoán trong việc đưa ra những quyết định hỗ trợ Kiev.

Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine, nhấn mạnh đang trả phí

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 16-10 yêu cầu SpaceX lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Berlin đang tài trợ một phần chi phí vận hành hệ thống này.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: REUTERS

“Phải dỡ bỏ ngay lập tức những hạn chế này”, ông Wadephul tuyên bố, cho rằng nhà cung cấp cần bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định khi Đức đang chi trả cho một phần hạ tầng Starlink của Ukraine. Berlin cũng đang yêu cầu phía Mỹ làm rõ nguyên nhân khiến dịch vụ bị hạn chế.

Động thái của Đức diễn ra sau khi giới chức Ukraine cáo buộc tập đoàn SpaceX hạn chế tốc độ kết nối Starlink, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tác chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tốc độ kết nối đã được Mỹ tăng trở lại, nhưng đường truyền tại tiền tuyến vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hệ thống này được sử dụng để điều khiển các máy bay không người lái đánh chặn chuyên dụng nhằm đối phó với UAV Shahed tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông cho biết các UAV Shahed có thể bay với tốc độ hơn 400 km/h, trong khi tốc độ kết nối của Ukraine từng bị giới hạn xuống mức tương đương 78 km/h, khiến lực lượng nước này không thể đánh chặn một số mục tiêu.

Liên quan sự cố, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk tuyên bố mọi gián đoạn mà Ukraine gặp phải khi sử dụng Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, đều thuộc trách nhiệm của chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận liên quan đến việc hạn chế kết nối Starshield tại Ukraine, nói rằng ông không biết ai thực hiện việc này và theo hiểu biết của ông, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Cô giáo lao vào giằng co với tay súng, giúp ngăn thảm kịch trường học Mỹ

Một cô giáo tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, đã ném điện thoại rồi lao vào giằng co với tay súng, tạo điều kiện để một phụ huynh can thiệp và bắn hạ nghi phạm trong vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng.

Cảnh sát bang cùng chó nghiệp vụ đang làm việc trong khuôn viên trường Silver Rail ngày 16-10. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng thành phố Bend Michael Krantz ngày 16/10 ca ngợi cô giáo và phụ huynh Kaylub Giamanco, 36 tuổi, là những người hùng góp phần ngăn vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo cảnh sát, nghi phạm Griffin J. John II, 16 tuổi, là cựu học sinh từng theo học chương trình giáo dục đặc biệt tại trường Silver Rail. Chiều 15/10, John mang theo súng săn Maverick 88, vượt qua các lớp cửa an ninh rồi tiến vào lớp giáo dục đặc biệt.

Tại đây, nghi phạm bắn chết 3 học sinh và một giáo viên, đồng thời làm bị thương 2 người. Khi tay súng tiếp tục đe dọa những người bên trong, một cô giáo ném điện thoại và lao vào giằng co với hắn nhằm bảo vệ học sinh.

Trong lúc hai người vật lộn, Giamanco mang theo khẩu súng ngắn tiến vào và bắn nhiều phát, khiến nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết trước đó, Giamanco nhìn thấy John trèo tường đột nhập vào trường và bắn về phía một chiếc xe bán tải đỗ bên trong. Anh đã lấy khẩu súng ngắn được cất giữ hợp pháp trong xe để can thiệp.

Cả Giamanco và cô giáo đều không bị thương. Theo Cảnh sát trưởng Krantz, nghi phạm đã bắn khoảng 15 phát trong lớp học và vẫn còn khoảng 44 viên đạn. Ông nhận định hành động của hai người đã giúp cứu sống nhiều người khác.

Mẹ của Giamanco, bà Kenda Freeman, cho biết con trai mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư và không trả lời phỏng vấn truyền thông. Danh tính cô giáo tham gia khống chế nghi phạm chưa được công bố.

Vụ xả súng gây chấn động cộng đồng thành phố Bend. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án và làm rõ cách nghi phạm có được khẩu súng săn.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/10 tuyên bố một siêu tàu dầu chở hơn 2 triệu thùng dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz trong đêm 16-10 mà không được lực lượng này cho phép.

Hải quân IRGC cáo buộc con tàu di chuyển trái phép, được quân đội Mỹ hỗ trợ và sử dụng các thủ đoạn như tắt hệ thống định vị, radar để vượt eo biển. Tuy nhiên, phía Iran không công bố tên tàu, chủ sở hữu, quốc tịch, thông tin thương vong hay mức độ thiệt hại.

Kênh truyền hình Press TV, có liên hệ với chính phủ Iran, sau đó đăng video được cho là do IRGC ghi lại, cho thấy một tàu dầu phát nổ và bốc cháy dữ dội. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) chưa bình luận về thông tin.

IRGC cảnh báo eo biển Hormuz đã bị đóng và những tàu cố tình phớt lờ quy định của Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Căng thẳng tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tái bùng phát sau những bất đồng về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đến nay chưa đạt đột phá.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Mỹ mới chấp nhận một số điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, nhưng như vậy là chưa đủ. Ông khẳng định Tehran tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực.

Trước đó, trong hai ngày 13 và 14/10, hai tàu hàng cũng bị chìm tại Hormuz, được cho là do trúng thủy lôi và tên lửa Iran.

Ông Zelensky đề nghị EU hỗ trợ 300 tên lửa Patriot, 70 tỷ euro

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-10 kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thêm vũ khí, tài chính và xem xét sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để giúp Kiev duy trì năng lực phòng thủ, vượt qua mùa đông và tiếp tục cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Kyiv Independent, ông Zelensky đề nghị một gói hỗ trợ mùa đông, trong đó có 300 tên lửa đánh chặn Patriot nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga. Các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất được đánh giá có khả năng đánh chặn loại tên lửa này tương đối ổn định.

Tuy nhiên, việc huy động tên lửa từ các nước châu Âu gặp trở ngại. Tây Ban Nha lo ngại khả năng không được Mỹ bổ sung tên lửa trong tương lai, trong khi Hy Lạp quan ngại việc giảm kho dự trữ có thể bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh viện trợ quân sự, Tổng thống Ukraine kêu gọi EU xem xét xử lý khối tài sản Nga đang bị phong tỏa. Ý tưởng sử dụng khoảng 200 tỷ euro tài sản của Nga tại EU để hỗ trợ Ukraine được đưa ra từ cuối năm 2025, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận giữa các nước thành viên.

Một số quốc gia lo ngại việc tịch thu tài sản có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống tài chính toàn cầu. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng phản đối việc động đến số tài sản này.

Về tài chính, ông Zelensky cho biết cuộc xung đột sẽ tiêu tốn 155 tỷ euro trong năm 2027 và Ukraine cần EU hỗ trợ thêm ít nhất 70 tỷ euro để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của EU, đồng thời nhấn mạnh vai trò của một liên minh đủ quyết đoán trong việc đưa ra những quyết định hỗ trợ Kiev.

Đức yêu cầu khôi phục đầy đủ Starlink tại Ukraine, nhấn mạnh đang trả phí

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 16-10 yêu cầu SpaceX lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Berlin đang tài trợ một phần chi phí vận hành hệ thống này.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: REUTERS

“Phải dỡ bỏ ngay lập tức những hạn chế này”, ông Wadephul tuyên bố, cho rằng nhà cung cấp cần bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định khi Đức đang chi trả cho một phần hạ tầng Starlink của Ukraine. Berlin cũng đang yêu cầu phía Mỹ làm rõ nguyên nhân khiến dịch vụ bị hạn chế.

Động thái của Đức diễn ra sau khi giới chức Ukraine cáo buộc tập đoàn SpaceX hạn chế tốc độ kết nối Starlink, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tác chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tốc độ kết nối đã được Mỹ tăng trở lại, nhưng đường truyền tại tiền tuyến vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine không sử dụng Starlink để tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hệ thống này được sử dụng để điều khiển các máy bay không người lái đánh chặn chuyên dụng nhằm đối phó với UAV Shahed tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông cho biết các UAV Shahed có thể bay với tốc độ hơn 400 km/h, trong khi tốc độ kết nối của Ukraine từng bị giới hạn xuống mức tương đương 78 km/h, khiến lực lượng nước này không thể đánh chặn một số mục tiêu.

Liên quan sự cố, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk tuyên bố mọi gián đoạn mà Ukraine gặp phải khi sử dụng Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, đều thuộc trách nhiệm của chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận liên quan đến việc hạn chế kết nối Starshield tại Ukraine, nói rằng ông không biết ai thực hiện việc này và theo hiểu biết của ông, hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Cô giáo lao vào giằng co với tay súng, giúp ngăn thảm kịch trường học Mỹ

Một cô giáo tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, đã ném điện thoại rồi lao vào giằng co với tay súng, tạo điều kiện để một phụ huynh can thiệp và bắn hạ nghi phạm trong vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng.

Cảnh sát bang cùng chó nghiệp vụ đang làm việc trong khuôn viên trường Silver Rail ngày 16-10. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng thành phố Bend Michael Krantz ngày 16/10 ca ngợi cô giáo và phụ huynh Kaylub Giamanco, 36 tuổi, là những người hùng góp phần ngăn vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo cảnh sát, nghi phạm Griffin J. John II, 16 tuổi, là cựu học sinh từng theo học chương trình giáo dục đặc biệt tại trường Silver Rail. Chiều 15/10, John mang theo súng săn Maverick 88, vượt qua các lớp cửa an ninh rồi tiến vào lớp giáo dục đặc biệt.

Tại đây, nghi phạm bắn chết 3 học sinh và một giáo viên, đồng thời làm bị thương 2 người. Khi tay súng tiếp tục đe dọa những người bên trong, một cô giáo ném điện thoại và lao vào giằng co với hắn nhằm bảo vệ học sinh.

Trong lúc hai người vật lộn, Giamanco mang theo khẩu súng ngắn tiến vào và bắn nhiều phát, khiến nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết trước đó, Giamanco nhìn thấy John trèo tường đột nhập vào trường và bắn về phía một chiếc xe bán tải đỗ bên trong. Anh đã lấy khẩu súng ngắn được cất giữ hợp pháp trong xe để can thiệp.

Cả Giamanco và cô giáo đều không bị thương. Theo Cảnh sát trưởng Krantz, nghi phạm đã bắn khoảng 15 phát trong lớp học và vẫn còn khoảng 44 viên đạn. Ông nhận định hành động của hai người đã giúp cứu sống nhiều người khác.

Mẹ của Giamanco, bà Kenda Freeman, cho biết con trai mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư và không trả lời phỏng vấn truyền thông. Danh tính cô giáo tham gia khống chế nghi phạm chưa được công bố.Vụ xả súng gây chấn động cộng đồng thành phố Bend. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án và làm rõ cách nghi phạm có được khẩu súng săn.