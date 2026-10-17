Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Moldova lên án Nga sau vụ 5 UAV xâm nhập không phận và rơi xuống lãnh thổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baoquocte, Vietnamnet, Reuters)

(GLO)- Ngày 16-10, Moldova lên án Nga sau khi 5 thiết bị bay không người lái (UAV), được cơ quan chức năng nước này xác định là của Nga, xâm nhập không phận và rơi xuống lãnh thổ Moldova trong chưa đầy 24 giờ, khiến 1 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại về tài sản.

Theo hãng tin Reuters, 5 UAV đã bay vào không phận Moldova trong khoảng thời gian hơn 17 giờ, từ ngày 15 đến 16-10.

Toàn bộ số UAV này sau đó rơi xuống các khu vực trên lãnh thổ Moldova, chủ yếu tại những địa phương ở miền Bắc và miền Đông nước này.

Các vụ UAV liên tiếp rơi xuống lãnh thổ Moldova diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp tục phản đối những hành động mà Chisinau coi là vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia.

moldova-len-an-nga-sau-vu-5-uav-xam-nhap-khong-phan-va-roi-xuong-lanh-tho.png
UAV của Nga rơi xuống mái nhà dân Moldova. Ảnh: Cảnh sát Moldova

Cơ quan chức năng Moldova cho biết các vụ việc khiến một người bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, việc nhiều UAV liên tiếp xâm nhập không phận đã khiến nhà chức trách nước này quan ngại về an ninh và an toàn của người dân.

Trong tuyên bố ngày 16-10, Bộ Ngoại giao Moldova lên án các vụ xâm nhập không phận, đồng thời cho rằng những sự cố này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công dân Moldova và cho thấy tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với tình hình an ninh, ổn định khu vực.

Moldova có chung đường biên giới với Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, chính quyền Moldova nhiều lần phản đối các vụ UAV xâm nhập không phận nước này.

Trước đó, 1 UAV đã rơi xuống khu vực cách thủ đô Chisinau khoảng 35 km. Các sự cố liên quan đến UAV cũng nhiều lần buộc Bộ Ngoại giao Moldova triệu Đại sứ Nga Oleg Ozerov để yêu cầu giải thích.

Quan hệ giữa Moldova và Nga thời gian qua tiếp tục căng thẳng. Chính quyền Moldova, do Tổng thống Maia Sandu lãnh đạo, theo đuổi chính sách tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đặt mục tiêu gia nhập khối này vào năm 2030.

Tổng thống Sandu nhiều lần chỉ trích chính sách đối ngoại của Nga, cho rằng những chính sách này đi ngược lại lợi ích của Moldova. Bà cũng chưa chấp thuận để ông Ozerov trình quốc thư, mặc dù nhà ngoại giao Nga đã có mặt tại Moldova hơn 2 năm.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc chính quyền của Tổng thống Sandu thực hiện các chính sách mang tính thù địch đối với nước này.

Ngày 15-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quan hệ giữa Nga và Moldova chỉ có thể được cải thiện nếu chính quyền Moldova từ bỏ những chính sách mà Moscow cho là mang tư tưởng bài Nga.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nga tăng cường sử dụng UAV trong các cuộc tập kích Ukraine. Ảnh: TASS

NATO trước thử thách UAV Nga: Đoàn kết hay rạn nứt?

(GLO)- Căng thẳng an ninh tại châu Âu một lần nữa dâng cao khi Romania cáo buộc UAV của Nga xâm phạm không phận. Sự cố này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan tuyên bố gần 20 UAV Nga đã bay vào lãnh thổ của mình, buộc Warsaw triển khai trực thăng, tiêm kích và hệ thống phòng không để ứng phó.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ xuyên biên giới dài hơn 3.000 m; Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz; ông Trump tiếp tục tuyên bố Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

Thế giới

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Donald Trump không tin Nga, Trung Quốc hỗ trợ Iran; Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao; Pháp chặn tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Moskva đối phó đợt tập kích quy mô lớn với hàng trăm UAV.

null