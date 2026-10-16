Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Ông Trump loại trừ khả năng dùng vũ khí hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự chống Iran, đồng thời nhấn mạnh bom MOAB chỉ là vũ khí thông thường có sức công phá lớn.

Tàu khu trục Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax ngày 15-10, ông Trump đề cập khả năng tiếp tục tập kích các cơ sở hạt nhân Iran, trong đó có địa điểm nghi vấn dưới lòng đất mang tên “Núi Pickaxe”. Tuy nhiên, ông không cho rằng chiến dịch này cần sự tham gia của bộ binh Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington muốn bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông dự đoán xung đột sẽ sớm chấm dứt và cho biết Tehran đang đàm phán với Washington. Theo ông, khi chiến sự kết thúc, giá dầu và giá xăng có thể giảm mạnh.

Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine thách thức ông Trump

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15-10 cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có hành động “thách thức trực tiếp” Tổng thống Mỹ Donald Trump khi yêu cầu cung cấp thêm tên lửa để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, trong bối cảnh Moskva và Washington có thỏa thuận về cung cấp dầu diesel.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Matxcơva ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Ông Lavrov cũng cáo buộc lãnh đạo Ukraine chưa sẵn sàng tham gia các bước đi mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột, đồng thời cho biết Nga chưa nhận được đề xuất chính thức về kế hoạch hòa bình mà Mỹ và châu Âu được cho là đang xây dựng.

Trước đó, ngày 9-10, ông Trump tuyên bố Nga đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức cho thị trường Mỹ và toàn cầu, cùng khoảng 4,5 triệu tấn từ tháng 11, tùy tình hình các nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Ukraine sau đó chỉ trích thỏa thuận và ngày 15-10 ra lệnh nối lại các cuộc tập kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Ông Trump phản đối động thái này, cho rằng việc tấn công các cơ sở sản xuất nhiên liệu là hành động đáng hổ thẹn.

Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza

Ngày 15-10, Tổng Giám đốc Hội đồng Hòa bình tại Gaza Nickolay Mladenov tuyên bố việc đình chỉ phối hợp đưa hàng hóa thương mại vào Dải Gaza là không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo tình trạng đe dọa thương nhân và gián đoạn chuỗi cung ứng sẽ khiến đời sống người dân Palestine thêm khó khăn.

Xe tải chở hàng viện trợ tiến vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), việc đình chỉ được thông báo ngày 14-10 sau khi các thương nhân ngừng phối hợp vận chuyển hàng hóa. Nguyên nhân được cơ quan này nêu ra là tranh chấp liên quan khoản phí 10.000 shekel, tương đương khoảng 3.220 USD, cho mỗi xe tải vào Gaza và yêu cầu thanh toán 30% doanh thu bằng tiền mặt.

Trong khi đó, Hamas giải thích khoản tiền trên là đóng góp tự nguyện để hỗ trợ người khó khăn và việc khuyến khích thanh toán bằng tiền mặt xuất phát từ tình trạng thiếu tiền mặt tại Gaza.

Ngày 15-10, không có xe tải chở hàng thương mại từ Israel vào Gaza, song xe chở hàng viện trợ nhân đạo vẫn được phép đi vào, cùng xe chở hàng thương mại từ Ai Cập qua một cửa khẩu do Israel kiểm soát. Việc gián đoạn có thể khiến tổng lượng xe tải chở hàng thương mại và viện trợ giảm còn khoảng 300 chiếc mỗi ngày, bằng một nửa mức dự kiến.

Ông Mladenov kêu gọi các bên phối hợp triển khai kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trong Nghị quyết 2803, trong đó có giải trừ vũ khí, chuyển tiếp sang cơ chế quản trị hợp pháp và bảo vệ các tuyến cung ứng hàng hóa, viện trợ nhân đạo.

Proofpoint chi 6,3 tỷ USD mua lại Varonis

Tập đoàn an ninh mạng Mỹ Proofpoint đạt thỏa thuận mua lại Varonis, doanh nghiệp bảo mật dữ liệu và trí tuệ nhân tạo do các doanh nhân Israel sáng lập, với giá khoảng 6,3 tỷ USD.

Ảnh minh họa: Internet

Theo trang công nghệ CTech ngày 16-10, thương vụ được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Cổ đông Varonis sẽ nhận 49,75 USD cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 52% so với giá đóng cửa ngày 22-6, trước khi xuất hiện thông tin đầu tiên về khả năng mua lại.

Thành lập năm 2004, Varonis phát triển nền tảng bảo mật dữ liệu doanh nghiệp trên điện toán đám mây, ứng dụng AI để nhận diện thông tin nhạy cảm, kiểm soát quyền truy cập và phát hiện nguy cơ an ninh mạng. Công ty có khoảng 2.800 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 1.000 người làm việc tại Israel.

Thương vụ hướng đến kết hợp năng lực của hai doanh nghiệp để xây dựng nền tảng bảo mật tích hợp, hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của nhân viên và các tác nhân AI, giám sát việc sử dụng thông tin và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Thỏa thuận đã được Hội đồng quản trị Varonis nhất trí thông qua, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027 sau khi được cổ đông và cơ quan quản lý chấp thuận. Khi giao dịch hoàn tất, Varonis sẽ rời sàn Nasdaq và trở thành doanh nghiệp thuộc sở hữu tư nhân.